Página criada em Fortaleza mostra os preços mais baixos da gasolina e ajuda consumidores

Diante dos preços altíssimos da gasolina, uma iniciativa recém-criada em Fortaleza auxilia os consumidores a encontrar os valores mais baixos dos combustíveis.

Concebida em julho, a página Sr. Gasolina Promoções (@sr_gasolina) no Instagram se propõe a indicar os postos que estão cobrando o litro da gasolina mais barato na Capital e região metropolitana.

Menos de um mês após entrar no ar, já ganhou mais de 7 mil seguidores, o que mostra que a população está ávida por evitar as cotações mais altas, que passam da casa dos R$ 6,00.

Compartilhamento

Legenda: Página já ganhou mais de 7 mil seguidores em menos de um mês Foto: Reprodução/Instagram

À Coluna, o criador da página, que prefere manter a identidade preservada, afirmou que a ideia surgiu por conta dos recentes aumentos.

"Via que já tinha páginas de promoções de fraldas, bebidas e outros. Aí tive essa ideia para compartilhar com todos os valores mais em conta na nossa cidade", conta. E acrescenta que a repercussão está muito maior do que poderia prever.

A página recebe de 15 a 20 conteúdos por dia. As fotos dos preços e endereços são enviadas por seguidores.

Esse movimento colaborativo permite que os consumidores saibam onde estão os melhores preços todos os dias.

Considerando que os preços nos postos costumam flutuar com frequência, a alternativa, de fato, é vantajosa.

Hoje, por exemplo, um post publicado na página mostra a gasolina comum a R$ 5,47 em Fortaleza. Por surreal que pareça, para os novos padrões de inflação, este valor é "baixo".

VEJA OS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS (dados da ANP)

GASOLINA COMUM

CEARÁ

Postos pesquisados: 205

Preço médio: R$ 5,893

Preço mínimo: R$ 5,490

Preço máximo: R$ 6,620

CANINDÉ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,997

Preço mínimo: R$ 5,940

Preço máximo: R$ 6,099

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,860

Preço mínimo: R$ 5,679

Preço máximo: R$ 5,999

CRATEÚS

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,291

Preço mínimo: R$ 6,099

Preço máximo: R$ 6,620

CRATO

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,965

Preço mínimo: R$ 5,849

Preço máximo: R$ 6,149

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,879

Preço mínimo: R$ 5,490

Preço máximo: R$ 6,190

IGUATU

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,139

Preço mínimo: R$ 6,130

Preço máximo: R$ 6,140

ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,163

Preço mínimo: R$ 6,120

Preço máximo: R$ 6,180

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 5,990

Preço mínimo: R$ 5,599

Preço máximo: R$ 6,130

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,696

Preço mínimo: R$ 5,650

Preço máximo: R$ 5,799

QUIXADÁ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,879

Preço mínimo: R$ 5,840

Preço máximo: R$ 5,989

SOBRAL

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 5,984

Preço mínimo: R$ 5,899

Preço máximo: R$ 6,050

GASOLINA ADITIVADA

Preço médio: R$ 6,039

Preço mínimo: R$ 5,590

Preço máximo: R$ 6,720

GNV

Preço médio: R$ 4,307

Preço mínimo: R$ 4,277

Preço máximo: R$ 4,499

ETANOL

Preço médio: R$ 5,280

Preço mínimo: R$ 4,349

Preço máximo: R$ 5,990

DIESEL

Preço médio: R$ 4,856

Preço mínimo: R$ 4,590

Preço máximo: R$ 5,190

DIESEL S10

Preço médio: R$ 4,851

Preço mínimo: R$ 4,459

Preço máximo: R$ 5,540