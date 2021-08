Gasolina renova recorde e passa de R$ 6,60 no Ceará; veja cidades com preços mais altos do Brasil

A inflação dos combustíveis segue em marcha acelerada. No Ceará, o preço da gasolina renovou o recorde, com a máxima de R$ 6,62, registrada em Crateús, no mais recente levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). O estudo foi realizado entre os dias 1º e 7 de agosto.

No sábado (7), a Coluna havia publicado que em Jardim, o litro da gasolina comum atingiu R$ 6,44, até então o maior valor de que se tinha notícia. O recorde foi rapidamente pulverizado.

A máxima de Crateús não é apenas a mais elevada do Ceará, como também se destaca nacionalmente. Conforme a ANP, na primeira semana de agosto, este valor de R$ 6,62 foi um mais altos do Brasil, abaixo apenas de municípios do Rio Grande do Sul, Acre e Rio de Janeiro.

Ranking de cidades com gasolina mais cara

Bagé (RS): R$ 7,080 Cruzeiro do Sul (AC): R$ 6,990 Barra Mansa (RJ): R$ 6,899 Petrópolis (RJ): R$ 6,899 Rio de Janeiro (RJ): R$ 6,899 Valença (RJ): R$ 6,859 Niterói (RJ): R$ 6,799 Vacaria (RS): R$ 6,750 Volta Redonda (RJ): R$ 6,749 Cabo Frio (RJ): R$ 6,699 Teresópolis (RJ): R$ 6,698 Parauapebas (PA): R$ 6,659 Crateús (CE): R$ 6,620

Com esta nova e impressionante cotação em Crateús, caminha-se a passos acelerados para se ultrapassar, pela primeira vez, a marca de R$ 7 para a gasolina no Estado.

VEJA OS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS

GASOLINA COMUM

CEARÁ

Postos pesquisados: 205

Preço médio: R$ 5,893

Preço mínimo: R$ 5,490

Preço máximo: R$ 6,620

CANINDÉ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,997

Preço mínimo: R$ 5,940

Preço máximo: R$ 6,099

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,860

Preço mínimo: R$ 5,679

Preço máximo: R$ 5,999

CRATEÚS

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,291

Preço mínimo: R$ 6,099

Preço máximo: R$ 6,620

CRATO

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,965

Preço mínimo: R$ 5,849

Preço máximo: R$ 6,149

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,879

Preço mínimo: R$ 5,490

Preço máximo: R$ 6,190

IGUATU

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,139

Preço mínimo: R$ 6,130

Preço máximo: R$ 6,140

ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,163

Preço mínimo: R$ 6,120

Preço máximo: R$ 6,180

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 5,990

Preço mínimo: R$ 5,599

Preço máximo: R$ 6,130

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,696

Preço mínimo: R$ 5,650

Preço máximo: R$ 5,799

QUIXADÁ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,879

Preço mínimo: R$ 5,840

Preço máximo: R$ 5,989

SOBRAL

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 5,984

Preço mínimo: R$ 5,899

Preço máximo: R$ 6,050

GASOLINA ADITIVADA

Preço médio: R$ 6,039

Preço mínimo: R$ 5,590

Preço máximo: R$ 6,720

GNV

Preço médio: R$ 4,307

Preço mínimo: R$ 4,277

Preço máximo: R$ 4,499

ETANOL

Preço médio: R$ 5,280

Preço mínimo: R$ 4,349

Preço máximo: R$ 5,990

DIESEL

Preço médio: R$ 4,856

Preço mínimo: R$ 4,590

Preço máximo: R$ 5,190

DIESEL S10

Preço médio: R$ 4,851

Preço mínimo: R$ 4,459

Preço máximo: R$ 5,540