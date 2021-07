Com gasolina em alta, consumidor pode gastar R$ 8.700 por ano; veja simulações

O litro da gasolina já subiu mais de R$ 1,10 ao longo de 2021. Em janeiro, quem parava em um posto se deparava com uma média de preços de R$ 4,73 no Ceará. Após uma sucessão de altas, em julho, esta cotação média já está em R$ 5,87, conforme dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Trata-se do maior salto no preço de um ano para outro na história, conforme levantamento de dados realizado pela Coluna. Na máxima, o litro sai por R$ 6,29, também recorde nos registros da ANP.

Não pairam dúvidas sobre o peso destas elevações, as quais, paralelamente ao encarecimento da energia elétrica e dos alimentos de primeira necessidade, formam uma sopa inflacionária de doer o bolso.

Mas o impacto ganha ainda mais relevo quando se considera o acumulado destes gastos em um intervalo de tempo maior. Assim, é possível visualizar com maior clareza a dimensão do rombo aberto por estas majorações. Vamos às contas.

Um consumidor que roda 1.000 km por mês (em torno de 33 km por dia), por exemplo, com a atual cotação da gasolina, precisará desembolsar R$ 733 mensais para manter abastecido um veículo que perfaz 8 km por litro. Em um ano, tem-se uma despesa de R$ 8.796.

Em 2020, uma pessoa com este mesmo perfil de circulação gastava R$ 586/mês e R$ 7.038 por ano.

Com base nesta simulação, o dispêndio anual com o patamar de hoje da gasolina seria pouco mais de R$ 1.700 superior, uma diferença equivalente a um salário mínimo e meio.

Confira simulações com 3 perfis

1.000 km rodados em um mês

124 litros de gasolina necessários

Gasto de R$ 733 em um mês

R$ 8.796 em um ano

500 km rodados em um mês

62 litros de gasolina necessários

Gasto de R$ 366

R$ 4.398 por ano

250 km rodados em um mês

31 litros de gasolina necessários

Gasto de R$ 183

R$ 2.199 por ano Para o cálculo, foram considerados veículos com consumo médio de 8 km por litro e o valor de R$ 5,87 para a gasolina comum, que é a média de preço mais recente apontada pela ANP. CONFIRA OS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM CEARÁ Postos pesquisados: 197

Preço médio: R$ 5,879

R$ 5,879 Preço mínimo: R$ 5,450

R$ 5,450 Preço máximo: R$ 6,290 CANINDÉ Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,957

R$ 5,957 Preço mínimo: R$ 5,840

R$ 5,840 Preço máximo: R$ 6,099 CAUCAIA Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,936

R$ 5,936 Preço mínimo: R$ 5,799

R$ 5,799 Preço máximo: R$ 5,999 CRATO Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,964

R$ 5,964 Preço mínimo: R$ 5,849

R$ 5,849 Preço máximo: R$ 6,149 FORTALEZA Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,818

R$ 5,818 Preço mínimo: R$ 5,450

R$ 5,450 Preço máximo: R$ 6,290 IGUATU Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,139

R$ 6,139 Preço mínimo: R$ 6,130

R$ 6,130 Preço máximo: R$ 6,140 JUAZEIRO DO NORTE Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,947

R$ 5,947 Preço mínimo: R$ 5,599

R$ 5,599 Preço máximo: R$ 6,089 MARACANAÚ Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,991

R$ 5,991 Preço mínimo: R$ 5,970

R$ 5,970 Preço máximo: R$ 5,999 QUIXADÁ Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,856

R$ 5,856 Preço mínimo: R$ 5,690

R$ 5,690 Preço máximo: R$ 5,949 SOBRAL Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 6,105

R$ 6,105 Preço mínimo: R$ 5,990

R$ 5,990 Preço máximo: R$ 6,199 GASOLINA ADITIVADA Preço médio: R$ 6,028

Preço mínimo: R$ 5,590

Preço máximo: R$ 6,490 GNV Preço médio: R$ 4,293

Preço mínimo: R$ 4,290

Preço máximo: R$ 5,060 ETANOL Preço médio: R$ 5,244

Preço mínimo: R$ 4,349

Preço máximo: R$ 5,599 DIESEL Preço médio: R$ 4,827

Preço mínimo: R$ 4,540

Preço máximo: R$ 5,020 DIESEL S10 Preço médio: R$ 4,835

Preço mínimo: R$ 4,430

Preço máximo: R$ 5,540