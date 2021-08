Novo recorde: Gasolina a R$ 6,44 no interior do Ceará

No município de Jardim, na região do Cariri, moradores estão enfurecidos com o preço dos combustíveis. O litro da gasolina pode ser encontrado por R$ 6,44 naquele município, acima da máxima registrada em Crateús, de R$ 6,35, na pesquisa mais recente da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Trata-se de um novo e indigesto recorde de preços para o Ceará. Aliás, em todo o País, estas marcas vêm sendo frequentemente superadas em ritmo acelerado, desde o início de 2021, quando a inflação dos combustíveis começou a decolar.

O Sistema Verdes Mares registrou os valores na tarde de ontem (6). As fotos são de Ednardo Alves.

Legenda: Não tá fácil para quem mora em Jardim Foto: Ednardo Alves