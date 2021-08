Gasolina sobe novamente e chega a R$ 6,35; confira preços dos combustíveis

Após chegar a R$ 6,29 na semana retrasada, o preço da gasolina voltou a atingir patamares recordes no último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A máxima encontrada para o combustível entre 25 e 31 de julho foi R$ 6,35 - maior valor da história.

Desde o início de julho, o preço máximo da gasolina comum no Ceará acumula alta de R$ 0,21.

Já a cotação mínima encontrada para o combustível permaneceu em R$ 5,45 - o mesmo da semana passada. Com o resultado da última pesquisa da ANP, o preço médio da gasolina no Ceará ficou em R$ 5,88. Desde o início do mês, a gasolina ficou, em média, R$ 0,16 mais cara.

Enquanto no Ceará o preço máximo da gasolina disparou na última semana, em Fortaleza o cenário é de queda. O combustível chegou a ser encontrado a R$ 6,29 na Capital cearense entre 18 e 24 de julho e caiu para R$ 5,99 entre 25 e 31 de julho. O preço mínimo encontrado foi R$ 5,45.

Com isso, o preço médio da gasolina comum em Fortaleza foi calculado pela ANP em R$ 5,84. A agência realizou a pesquisa em 99 postos da Capital cearense. Em todo o Estado 202 estabelecimentos passaram pesa pesquisa de preços.

A projeção é que a gasolina sofra majoração de 10% até o fim de 2021, o que levaria o preço do combustível a bater os R$ 7.

Veja os preços dos combustíveis

Gasolina comum

Ceará

Postos pesquisados: 202

Preço médio: R$ 5,88

Preço mínimo: R$ 5,45

Preço máximo: R$ 6,35

Canindé

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,96

Preço mínimo: R$ 5,69

Preço máximo: R$ 6,09

Caucaia

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,93

Preço mínimo: R$ 5,87

Preço máximo: R$ 5,99

Crateús

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,16

Preço mínimo: R$ 6,09

Preço máximo: R$ 6,35

Crato

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,97

Preço mínimo: R$ 5,84

Preço máximo: R$ 6,10

Fortaleza

Postos pesquisados: 99

Preço médio: R$ 5,84

Preço mínimo: R$ 5,45

Preço máximo: R$ 5,99

Iguatu

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,13

Preço mínimo: R$ 6,13

Preço máximo: R$ 6,14

Itapipoca

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,15

Preço mínimo: R$ 6,11

Preço máximo: R$ 6,18

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 5,95

Preço mínimo: R$ 5,59

Preço máximo: R$ 6,08

Maracanaú

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,80

Preço mínimo: R$ 5,69

Preço máximo: R$ 5,99

Quixadá

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,85

Preço mínimo: R$ 5,69

Preço máximo: R$ 5,94

Sobral

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 5,99

Preço mínimo: R$ 5,92

Preço máximo: R$ 6,05

Gasolina aditivada

Preço médio: R$ 6,01

Preço mínimo: R$ 5,59

Preço máximo: R$ 6,45

GNV

Preço médio: R$ 4,29

Preço mínimo: R$ 4,19

Preço máximo: R$ 5,06

Etanol

Preço médio: R$ 5,25

Preço mínimo: R$ 4,34

Preço máximo: R$ 5,80

Diesel

Preço médio: R$ 4,84

Preço mínimo: R$ 4,54

Preço máximo: R$ 5,04

Diesel S10

Preço médio: R$ 4,83

Preço mínimo: R$ 4,45

Preço máximo: R$ 5,54