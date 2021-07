Em nova alta, gasolina sobe 10 centavos no Ceará; confira preços dos combustíveis

O preço médio da gasolina no Ceará voltou a subir na última semana. De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina comum passou a custar, em média, R$ 5,82 entre os dias 11 e 17 de julho. O valor está R$ 0,10 acima dos R$ 5,72 observados entre 4 e 10 de junho.

A pesquisa na última semana foi realizada em 191 postos do Ceará e mostra que o preço mínimo do combustível aumentou na última semana, passando de R$ 5,37 para R$ 5,39. O máximo também ficou mais caro, passando de R$ 6,14 para R$ 6,19.

Em Fortaleza, o preço médio da gasolina teve alta de R$ 0,06 na última semana, passando de R$ 5,70 para R$ 5,76, sendo R$ 5,39 o preço mínimo e R$ 6,19 o preço máximo.

Entre as cidades cearenses, o maior preço médio (R$ 5,73) foi encontrado em Caucaia, na Região metropolitana de Fortaleza. Já o maior preço médio foi visto em Sobral (R$ 6,15).

Confira os preços dos combustíveis

Gasolina comum (preços por cidade)

Caucaia

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,73

R$ 5,73 Preço mínimo: R$ 5,49

R$ 5,49 Preço máximo: R$ 5,97

Crato

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,94

R$ 5,94 Preço mínimo: R$ 5,84

R$ 5,84 Preço máximo: R$ 6,13

Fortaleza

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,76

R$ 5,76 Preço mínimo: R$ 5,39

R$ 5,39 Preço máximo: R$ 6,19

Iguatu

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,13

R$ 6,13 Preço mínimo: R$ 6,13

R$ 6,13 Preço máximo: R$ 6,14

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,95

R$ 5,95 Preço mínimo: R$ 5,59

R$ 5,59 Preço máximo: R$ 6,12

Maracanaú

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,99

R$ 5,99 Preço mínimo: R$ 5,97

R$ 5,97 Preço máximo: R$ 5,99

Quixadá

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,86

R$ 5,86 Preço mínimo: R$ 5,69

R$ 5,69 Preço máximo: R$ 5,94

Sobral

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 6,15

R$ 6,15 Preço mínimo: R$ 5,99

R$ 5,99 Preço máximo: R$ 6,19

Gasolina aditivada

Preço médio: R$ 5,96

Preço mínimo: R$ 5,49

Preço máximo: R$ 6,49

GNV

Preço médio: R$ 4,30

Preço mínimo: R$ 4,29

Preço máximo: R$ 5,06

Etanol

Preço médio: R$ 5,19

Preço mínimo: R$ 4,34

Preço máximo: R$ 5,59

Diesel

Preço médio: R$ 4,77

Preço mínimo: R$ 4,46

Preço máximo: R$ 5,04

Diesel S10

Preço médio: R$ 4,78

Preço mínimo: R$ 4,39

Preço máximo: R$ 5,54