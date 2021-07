Gasolina chega a R$ 6,14 no interior, e diesel bate R$ 5; veja preços dos combustíveis

Apesar da estabilidade no preço médio, que se manteve em R$ 5,72, a máxima da gasolina chegou a R$ 6,14 no Ceará, apontou a mais recente pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), realizada com 188 postos do Estado entre 4 e 10 de julho.

A cotação máxima do litro foi encontrada nos municípios de Iguatu e Sobral. Na semana anterior, o teto da gasolina estava em R$ 6,12, em Itapipoca.

Os valores ainda não refletem a última alta da gasolina efetuada pela Petrobras, de 6,3%. É provável que este percentual - ou uma parte dele - seja repassado ao consumidor nas próximas semanas, mas outras variantes, como o câmbio, também entram na conta.

Gasolina aditivada a R$ 6,44

No caso da gasolina aditivada, a máxima do litro saltou de R$ 6,29 para R$ 6,44. O preço médio ficou em R$ 5,89.

O diesel, na média, ficou 3 centavos mais caro, passando de R$ 4,67 para R$ 4,70. O maior valor verificado pela ANP foi de R$ 5,04, passando da simbólica marca de R$ 5,00.

O metro cúbico do GNV também ultrapassou esta cifra e chegou a custar R$ 5,06, na máxima do Ceará.

Confira os preços dos combustíveis

Gasolina comum (preços por cidade)

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,668

R$ 5,668 Preço mínimo : R$ 5,490

: R$ 5,490 ​Preço máximo: R$ 5,899

CRATO

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 5,928

R$ 5,928 Preço mínimo : R$ 5,850

: R$ 5,850 Preço máximo: R$ 5,990

FORTALEZA

Postos pesquisados: 100

Preço médio: R$ 5,700

R$ 5,700 Preço mínimo : R$ 5,370

: R$ 5,370 Preço máximo: R$ 5,970

IGUATU

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,119

R$ 6,119 Preço mínimo : R$ 5,950

: R$ 5,950 Preço máximo: R$ 6,140

ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 2

Preço médio: R$ 6,115

R$ 6,115 Preço mínimo : R$ 6,110

: R$ 6,110 Preço máximo: R$ 6,120

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,864

R$ 5,864 Preço mínimo : R$ 5,599

: R$ 5,599 Preço máximo: R$ 6,110

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,552

R$ 5,552 Preço mínimo : R$ 5,440

: R$ 5,440 Preço máximo: R$ 5,699

QUIXADÁ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,773

R$ 5,773 Preço mínimo : R$ 5,550

: R$ 5,550 Preço máximo: R$ 5,859

SOBRAL

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 6,022

R$ 6,022 Preço mínimo : R$ 5,920

: R$ 5,920 Preço máximo: R$ 6,140

Gasolina aditivada

Preço médio: R$ 5,890

Preço mínimo: R$ 5,440

Preço máximo: R$ 6,440

GNV

Preço médio: R$ 4,308 (metro cúbico)

Preço mínimo: R$ 4,290

Preço máximo: R$ 5,060

Etanol

Preço médio: R$ 5,185

Preço mínimo: R$ 4,349

Preço máximo: R$ 5,599

Diesel

Preço médio: R$ 4,701

Preço mínimo: R$ 4,409

Preço máximo: R$ 5,040

Diesel S10

Preço médio: R$ 4,707

Preço mínimo: R$ 4,459

Preço máximo: R$ 5,090

Obs: os valores podem ter sofrido alteração desde o período de captação dos dados