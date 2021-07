Litro da gasolina chega a custar R$ 6,19 em Limoeiro do Norte

Após a publicação dos dados da pesquisa semanal da ANP, que aponta a máxima de R$ 6,14 para o litro da gasolina no Ceará, a Coluna apurou que, em Limoeiro do Norte, a cotação do combustível está ainda mais elevada.

Um posto localizado no município precificou o litro da gasolina comum em R$ 6,19 nesta terça-feira (13). O valor estava ainda maior alguns dias antes, quando o estabelecimento chegou a cobrar R$ 6,23.

Quanto aos dados da pesquisa da ANP, convém frisar que os valores são limitados, pois o levantamento abrange uma quantidade pequena de municípios. Portanto, é natural que, em outras cidades, haja preços que extrapolem as margens detectadas pelo estudo.

Confira os dados da ANP

GASOLINA COMUM (PREÇOS POR CIDADE)

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,668

R$ 5,668 Preço mínimo : R$ 5,490

: R$ 5,490 ​Preço máximo: R$ 5,899

CRATO

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 5,928

R$ 5,928 Preço mínimo : R$ 5,850

: R$ 5,850 Preço máximo: R$ 5,990

FORTALEZA

Postos pesquisados: 100

Preço médio: R$ 5,700

R$ 5,700 Preço mínimo : R$ 5,370

: R$ 5,370 Preço máximo: R$ 5,970

IGUATU

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,119

R$ 6,119 Preço mínimo : R$ 5,950

: R$ 5,950 Preço máximo: R$ 6,140

ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 2

Preço médio: R$ 6,115

R$ 6,115 Preço mínimo : R$ 6,110

: R$ 6,110 Preço máximo: R$ 6,120

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,864

R$ 5,864 Preço mínimo : R$ 5,599

: R$ 5,599 Preço máximo: R$ 6,110

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,552

R$ 5,552 Preço mínimo : R$ 5,440

: R$ 5,440 Preço máximo: R$ 5,699

QUIXADÁ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,773

R$ 5,773 Preço mínimo : R$ 5,550

: R$ 5,550 Preço máximo: R$ 5,859

SOBRAL

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 6,022

R$ 6,022 Preço mínimo : R$ 5,920

: R$ 5,920 Preço máximo: R$ 6,140

GASOLINA ADITIVADA

Preço médio: R$ 5,890

Preço mínimo: R$ 5,440

Preço máximo: R$ 6,440

GNV

Preço médio: R$ 4,308 (metro cúbico)

Preço mínimo: R$ 4,290

Preço máximo: R$ 5,060

ETANOL

Preço médio: R$ 5,185

Preço mínimo: R$ 4,349

Preço máximo: R$ 5,599

DIESEL

Preço médio: R$ 4,701

Preço mínimo: R$ 4,409

Preço máximo: R$ 5,040

DIESEL S10

Preço médio: R$ 4,707

Preço mínimo: R$ 4,459

Preço máximo: R$ 5,090

Obs: os valores podem ter sofrido alteração desde o período de captação dos dados