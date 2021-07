Gasolina sobe de novo e chega a R$ 6,29 em Fortaleza; confira preços dos combustíveis

O preço da gasolina comum chegou à máxima de R$ 6,29 em Fortaleza, aponta o novo levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), realizado entre 18 e 24 de julho em 197 postos do Ceará.

Este valor, o mais alto do Estado entre os municípios pesquisados, foi encontrado em um posto de combustíveis na BR-116.

Já a média do litro da gasolina no Ceará subiu para R$ 5,87, cinco centavos acima do resultado anterior, de R$ 5,82.

Com este novo aumento nas bombas, o Estado voltou a renovar o próprio recorde do valor médio do mais popular derivado do petróleo. Em toda a história, os consumidores nunca pagaram tão caro pelo combustível.

Há estados em que a cotação é ainda consideravelmente maior. No Acre, por exemplo, a média é de R$ 6,40; no Rio de Janeiro, R$ 6,30; em Goiás, R$ 6,25, mesmo valor do Piauí.

Especialistas ainda projetam que a gasolina sofra majoração de 10% até o fim do ano, o que pode ser suficiente para levá-la à casa dos R$ 7,00, um patamar até outrora inconcebível.

Cabe lembrar que o litro do combustível começou 2021 em torno de R$ 4,70 no Ceará.

Confira os preços dos combustíveis

Gasolina comum

CEARÁ

Postos pesquisados: 197

Preço médio: R$ 5,879

R$ 5,879 Preço mínimo: R$ 5,450

R$ 5,450 Preço máximo: R$ 6,290

CANINDÉ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,957

R$ 5,957 Preço mínimo: R$ 5,840

R$ 5,840 Preço máximo: R$ 6,099

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,936

R$ 5,936 Preço mínimo: R$ 5,799

R$ 5,799 Preço máximo: R$ 5,999

CRATO

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,964

R$ 5,964 Preço mínimo: R$ 5,849

R$ 5,849 Preço máximo: R$ 6,149

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,818

R$ 5,818 Preço mínimo: R$ 5,450

R$ 5,450 Preço máximo: R$ 6,290

IGUATU

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,139

R$ 6,139 Preço mínimo: R$ 6,130

R$ 6,130 Preço máximo: R$ 6,140

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,947

R$ 5,947 Preço mínimo: R$ 5,599

R$ 5,599 Preço máximo: R$ 6,089

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,991

R$ 5,991 Preço mínimo: R$ 5,970

R$ 5,970 Preço máximo: R$ 5,999

QUIXADÁ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,856

R$ 5,856 Preço mínimo: R$ 5,690

R$ 5,690 Preço máximo: R$ 5,949

SOBRAL

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 6,105

R$ 6,105 Preço mínimo: R$ 5,990

R$ 5,990 Preço máximo: R$ 6,199

GASOLINA ADITIVADA

Preço médio: R$ 6,028

Preço mínimo: R$ 5,590

Preço máximo: R$ 6,490

GNV

Preço médio: R$ 4,293

Preço mínimo: R$ 4,290

Preço máximo: R$ 5,060

ETANOL

Preço médio: R$ 5,244

Preço mínimo: R$ 4,349

Preço máximo: R$ 5,599

DIESEL

Preço médio: R$ 4,827

Preço mínimo: R$ 4,540

Preço máximo: R$ 5,020

DIESEL S10

Preço médio: R$ 4,835

Preço mínimo: R$ 4,430

Preço máximo: R$ 5,540