Produção industrial do Ceará encolhe 1,1% em janeiro; resultado melhor que a média do Nordeste

A produção industrial do Ceará apresentou uma queda de 1,1% em janeiro de 2021, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM Regional) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado, apesar de negativo, coloca o Estado acima da média do Nordeste, que registrou uma redução de 2,1%.

A comparação foi feita entre janeiro de 2021 e dezembro de 2020, considerando os ajustes sazonais.

Em relação à análise regional, entre os estados analisados pelo IBGE, o Ceará apresentou o segundo melhor resultado, ficando acima da Bahia (-3,2%) e abaixo de Pernambuco (3,6%).

Na comparação com a média nacional, no entanto, o Ceará apresentou um desempenho inferior. A soma dos estados pesquisados pelo Instituto no País apresentou uma leve alta, de 0,4%.

Forte alta na comparação anual

Apesar do número negativo, o Ceará apresentou uma evolução considerável na comparação entre janeiro de 2021 e igual mês do ano passado. Segundo a pesquisa do IBGE, o Estado teve uma alta de 9,6%.

No mesmo período, a Bahia apresentou uma queda substancial (-13,9%), enquanto Pernambuco teve alta de 7%. Com os resultados, o Nordeste ainda consolidou um encolhimento da produção industrial de 3,3%.

Já a média nacional apresentou uma evolução de 2%.

Acumulado do ano

Na soma dos últimos 12 meses, contudo, a produção industrial do Ceará também teve queda, de 5,7%, ficando abaixo dos resultados do Nordeste (-3,8%) e do Brasil (-4,3%).