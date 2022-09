Preço da gasolina chega a R$ 4,59 em Fortaleza; veja onde está mais barato

O preço médio do litro da gasolina está em R$ 4,99 em Fortaleza, segundo dado semanal (até 10 de setembro) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Contudo, o Diário do Nordeste encontrou, nesta quinta-feira (14), valores mínimos de R$ 4,59.

O comparativo faz parte do projeto Sua Carteira, serviço que mostra como nossos leitores podem economizar em produtos e serviços. No Ceará, o custo médio nas bombas está em R$ 5,08.

Após sucessivas elevações desde o ano passado, o custo do combustível caiu nos últimos dois meses, puxado pela queda do valor nas refinarias e pela nova alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Comparando-se o valor da ANP com o mínimo encontrado na Capital, o motorista poderá economizar R$ 0,40 centavos por litro. Em um tanque de 40 litros, a economia poderá chegar a R$ 16.

O terceiro e último reajuste da Petrobras passou a vigorar em 15 de agosto último.

Veja onde achar gasolina mais barata em Fortaleza:

Posto 1

Onde: Avenida Pontes Vieira com Rua Oswaldo Cruz;

Gasolina comum: R$ 4,59

Posto 2

Onde: Avenida Barão de Studart, com Rua Júlio Siqueira;

Gasolina comum: R$ 4,59

Posto 3

Onde: Rua Monsenhor Bruno com Av. Heráclito Graça;

Gasolina comum: R$ 4,59

Posto 4

Onde: Avenida Santos Dumont com Barão de Stuart;

Gasolina comum: R$ 4,59

