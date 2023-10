Preço da alimentação fora do lar em Fortaleza é o segundo menor do Nordeste; veja por cidade

O custo médio da alimentação fora do lar em Fortaleza é de R$ 37,55, segundo Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). O preço é o segundo menor do Nordeste, atrás apenas de Teresina, no Piauí, onde valor é R$ 33,22.

O levantamento contabilizou as nove capitais nordestinas, acrescentando também o estado Pernambuco e sua cidade de Jaboatão dos Guararapes. Para a definição da média, foi considerado o valor que o trabalhador paga durante o almoço em restaurantes que aceitam vouchers e cartões refeição.

O trabalhador fortalezense gasta em média cerca de 28% do salário, considerando uma remuneração média de R$ 2.921,00 do brasileiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Preços em Fortaleza

Comercial/prato feito: R$ 42,10

Autosserviço/quilo: R$ 30,86

Executivo: R$ 36,61

À la carte: R$ 78,28

Preço médio: R$ 37,55

Fatores

O economista e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Ricardo Coimbra, observa que o valor ainda é considerado relativamente alto para a maioria da população, considerando o nível de renda.

Para ele, um dos fatores que contribuem para Fortaleza ter o segundo preço mais baixo dentre os pesquisados é a concorrência de estabelecimentos. “Além de haver um número muito significativo de ofertantes, parte significativa dos seus insumos são adquiridos no mercado local”, avalia.

“Ao longo dos últimos anos, houve um crescimento significativo na produção agrícola e, muitas vezes, aquilo servido na nossa região é também de produtos regionais. Essa possibilidade da aquisição dos insumos da produção de frutas, verduras, legumes e alguns outros produtos acabam ajudando nessa composição do preço final”, destaca. Além disso, acrescenta, há grande produção de frango, ovos e massas na Capital.

Veja também

O supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Reginaldo Aguiar, lembra que, durante a pandemia, houve um aumento no custo de alimentos em domicílio, situação hoje mais controlada conforme indicadores inflacionários.

“O preço dos alimentos é apenas um componente da alimentação fora de casa, que inclui aluguel, equipamento e funcionários. Contudo, quando os preços caem, o custo geral também cai”, analisa. Aguiar pondera, no entanto, que os dados refletem a realidade de uma classe média brasileira e que, geralmente, a cesta básica no Ceará é uma das mais caras do Nordeste.

Preços no Brasil

No Brasil, o trabalhador está pagando mais caro para comer fora de casa. Em média, as pessoas desembolsam R$ 34 por uma refeição popular, considerando o prato comercial. Já no serviço à la carte, o valor chega a R$ 80,48, uma diferença de cerca de 150%.

Preço médio de refeição por tipo de serviço no Brasil

Comercial: R$ 34,30

Autosserviço: R$ 43,24

Executivo: R$ 50,51

À la carte: R$ 80,48

Média nacional: R$ 38,59

As maiores variações de preço em 2023 ficaram com as refeições realizadas em restaurantes com serviços à la carte, que registram aumento de 24%; já o serviço de self-service teve elevação de 20%.

Em contrapartida, mantiveram o valor estável o prato comercial, com crescimento de 12%, e o executivo, com variação de 1%. Considerando o salário médio de R$ 2.921,00 do trabalhador brasileiro, o custo mensal da refeição completa representa cerca de 1/3 da remuneração.

“O cenário econômico reflete diretamente na alimentação fora do lar. Houve uma variação acima da inflação no preço da refeição registrada neste ano, quando comparamos com 2022. A inflação da alimentação fora do lar subiu mais devagar, mas é mais persistente do que o índice aplicado a alimentos consumidos em casa. Ainda assim, não reflete o real custo para o trabalhador, já que ele é pressionado também por aumentos em outras categorias de consumo, como combustíveis, energia, saúde e bem-estar”, diz Rodrigo Somogyi, diretor de produtos da Pluxee, empresa de benefícios e engajamento associada à ABBT.

O estudo foi realizado entre junho e agosto de 2023 em 4.516 estabelecimentos comerciais, entre restaurantes, bares, lanchonetes e padarias que servem refeições em 51 cidades brasileiras.

Preço médio de refeição completa fora do lar por região