Aluguel em Fortaleza sobe 18,6% no ano; veja bairros mais caros

O aluguel residencial em Fortaleza subiu 18,67% no acumulado do ano, segundo dados publicados pelo Índice FipeZap+. De acordo com as informações, o índice teve variação de 1,56% em setembro e de 16,65% em 12 meses.

Fortaleza teve a terceira maior alta no ano entre as capitais pesquisadas, ficando atrás apenas de Goiânia (25,77%) e Florianópolis (29,35%).

Apesar dos sucessivos aumentos, Fortaleza ainda tem o menor preço médio do metro quadrado (m²) entre as capitais pesquisadas pelo índice, com valor de R$ 27,59/m².

No Nordeste, Recife registrou em setembro preço médio por metro quadrado de R$ 46,33 e Salvador com preço de R$ 32,10.

Bairros de Fortaleza

O Bairro Mucuripe segue o bairro mais caro para locação de imóveis da Capital, com preço médio de R$ 40,6/m².

Meireles e Engenheiro Luciano Cavalcante completam o top 3 da lista, com preços médios por metro quadrado de R$ 37,1 e R$ 31,3, respectivamente.

Os bairros Engenheiro Luciano Cavalcante e Aldeota tiveram as maiores altas em setembro, de 37,4% e 34,5%, respectivamente. A pesquisa considerou uma amostra de 3,6 mil anúncios de imóveis em setembro.

