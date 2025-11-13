Pode participar do Reforma Casa Brasil com casa alugada? Entenda

Interessados em solicitar o empréstimo disponibilizado pelo Reforma Casa Brasil, iniciado pelo Governo no início deste mês, também podem fazê-lo para casas alugadas.

O programa oferece empréstimo, por meio da Caixa Econômica Federal, com juros mais baixos, para cidadãos que desejam promover melhorias, básicas ou mais elaboradas, na residência onde moram.

Entre os serviços de reforma incluídos no projeto estão pinturas, troca de telhado, fazer um cômodo novo, colocar energia solar ou até implementações de segurança, por exemplo.

Pode solicitar com casa alugada?

Segundo a própria Caixa Econômica Federal, só é possível solicitar a análise do empréstimo para casas em que o indivíduo mora. Assim, o proprietário não pode pedir a quantia da reforma para a casa que aluga, mas o inquilino tem essa possibilidade.

Ou seja: não é necessário ser dono da casa que deseja reformar para se candidatar. Portanto, se você aluga ou mora em um local emprestado, é possível solicitar a análise de crédito.

Residência para aluguel

As regras não permitem a solicitação para reformar uma casa que está no nome do interessado, mas onde ele não mora.

Confira abaixo outros cenários em que se pode solicitar o Reforma Casa Brasil:

Casas simples: pessoas que residem em imóveis simples ou de alto padrão, desde que a renda familiar, com soma da remuneração de todos no local, seja de até R$ 9.600 por mês.

pessoas que residem em imóveis simples ou de alto padrão, desde que a renda familiar, com soma da remuneração de todos no local, seja de até R$ 9.600 por mês. Imóvel financiado ou do MCMV: caso o imóvel seja financiado, por qualquer modelo disponível, também é possível participar da iniciativa.

Como solicitar o Reforma Casa Brasil

O interessado deve acessar o site da Caixa e simular o crédito, escolhendo logo em seguida qual o tipo de reforma. O último passo da solicitação consiste em enviar fotos do imóvel a ser reformado.

Caso o crédito seja aprovado, o valor é liberado em duas parcelas. A primeira chega no início da obra e a outra somente após a comprovação da conclusão, também por fotos.

Sem a comprovação final, o beneficiário estará sujeito a multa e inclusão em cadastro restritivo.

Todas as regras, assim como a simulação do crédito, estão disponíveis no site da Caixa.