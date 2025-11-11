Quando será paga a primeira parcela do 13º salário em 2025? Veja detalhes

"Presente de Natal" adiantado dos trabalhadores de carteira assinada, o 13º terceiro tem a data de pagamento prevista para o dia 30 de novembro. O "respiro no orçamento" é benefício garantido para os trabalhadores, normalmente pago em duas parcelas - uma em novembro e outra em dezembro.

Como em 2025 o dia 30 de novembro será em um domingo, os empregadores devem efetuar o pagamento até a sexta-feira anterior, dia 28 de novembro.

A segunda parcela do benefício também chegará às contas antecipadamente neste ano: por lei, o valor ser pago até o dia 20 de dezembro, que é um sábado em 2025. Por isso, o dinheiro pode "cair" na sexta-feira (19).

Como calcular o décimo terceiro?

Segundo a Lei 4.090/1962, têm direito ao 13º os aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias no ano.

Dessa forma, o mês em que o empregado tiver trabalhado 15 dias ou mais será contado como mês inteiro, com pagamento integral da gratificação correspondente àquele mês.

Trabalhadores em licença maternidade e afastados por doença ou por acidente também recebem o benefício. No caso de demissão sem justa causa, o 13º deve ser calculado proporcionalmente ao período trabalhado e pago junto à rescisão. No entanto, o trabalhador perde o benefício se for dispensado com justa causa.

O 13º só será pago integralmente a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos tempo receberá proporcionalmente.

O cálculo é feito da seguinte forma: a cada mês em que trabalha pelo menos 15 dias, o empregado tem direito a 1/12 do salário total de dezembro. Dessa forma, o cálculo do décimo terceiro considera como um mês inteiro o prazo de 15 dias trabalhados.

A regra que beneficia o trabalhador o prejudica no caso de excesso de faltas sem justificativa. O mês inteiro será descontado do décimo terceiro se o empregado deixar de trabalhar mais de 15 dias no mês e não justificar a ausência.

Quem deve receber o benefício?

No Ceará, servidores do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza já receberam a primeira parcela do benefício, paga tradicionalmente com antecedência pelas gestões.

O pagamento foi realizado em 1º julho.