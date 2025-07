Servidores do Ceará e de Fortaleza recebem parcela antecipada do 13º salário nesta terça (1º)

Os servidores ativos, inativos e pensionistas do Governo do Estado do Ceará amanheceram com o saldo da conta bancária mais recheado, nesta manhã de terça-feira (1º), com o pagamento da primeira parcela do 13º salário mínimo. Os funcionários da Prefeitura de Fortaleza também estão programados para receber o benefício nesta data.

A medida visa movimentar o comércio e aquecer o mercado local com a injeção de mais de R$ 2 bilhões em pagamentos de salário extra, explica o governador Elmano de Freitas. Ao todo, 180 mil servidores públicos estaduais são contemplados com os valores.

Já na Capital, 53 mil servidores, entre ativos, inativos e aposentados, recebem a antecipação de cerca de 40% do valor integral do 13º salário neste início de julho, mês de férias escolares.

Segundo o prefeito Evandro Leitão, o investimento municipal representa uma introdução de R$ 1,3 bilhão na cidade.

Em ambos os casos, o valor restante referente ao salário extra será pago no fim deste ano.