Parceria entre FCDL e BNB já cedeu R$ 35,6 milhões em rodadas de crédito para o comércio

Micro e pequenos empresários de municípios do interior do Estado estão tendo maior facilidade para obtenção de crédito com a Jornada da Integração, programa fruto de uma parceria entre a Federações das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) e o Banco do Nordeste (BNB). Só neste ano, já foram cedidos R$ 35,6 milhões em rodadas de crédito para o comércio.

O programa envolve um conjunto de eventos realizados em regiões específicas do interior do estado. Nessas ocasiões, agências do banco se reúnem para promover a regularização de dívidas e cessão de crédito para pequenos negócios.

O objetivo é promover qualificação profissional por meio de rodadas de negócios, palestras e apresentações de soluções de crédito. Até o momento, já foram atendidas as regiões do Sertão Central e Metropolitana.

Até o final do ano, a Jornada da Integração realizará rodadas de investimentos nas regiões Jaguaribana, Norte, Ibiapaba, Inhamuns, Cariri, Centro Sul e Sertão-Oeste. O evento de encerramento ocorrerá nos dias 1º e 2 de dezembro.

Esforço conjunto

De acordo com o presidente do BNB, Paulo Câmara, a nova gestão do banco está buscando intensificar parcerias no estado.

“Nós temos procurado sobre a nova gestão intensificar as relações, ver as oportunidades, ver as formas de ampliação e ajudar o setor produtivo a gerar emprego, renda e se desenvolver. Esse é o papel do banco e essas parcerias são fundamentais”, aponta.

A superintendente estadual do BNB no Ceará, Eliane Brasil, acrescenta que a Jornada da Integração é importante para a renegociação de dívidas e para proporcionar oportunidade de crédito para pequenos negócios.

“Nós vamos fazer um esforço conjunto de renegociação de dívidas. Cada uma das regionais a gente vai ter quem está, quais os municípios, quais as agências, vamos fazer um esforço de regularização de dívidas junto com a FCDL Temos total interesse porque a empresa que renegocia sua dívida pode voltar a operar. E esse é o momento de a gente começar a fazer isso, agora, em junho”, ressalta.

A parceria visa tornar o acesso a crédito mais fácil, possibilitando que os empresários do interior não precisem se deslocar longas distâncias para conseguir fechar negócio. O próximo evento ocorrerá no dia 3 de julho, na regional Jaguaribana.

“A Jornada da Integração trabalha com dois pilares importantíssimos para o negócio, que é o conhecimento e o crédito, sem isso o negócio não tem futuro. Conhecimento nós temos com a nossa Faculdade CDL nós ministramos cursos para os colaboradores em todo esse interior e para os empresários, totalmente de graça”, chama atenção o presidente da FCDL, Freitas Cordeiro.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE