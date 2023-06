Caixa e BNB mostram linhas de crédito no Seminário Prefeitos Ceará 2023

Aberto na manhã desta terça-feira, 6, no Centro de Eventos com a presença do governador Elmano de Freitas; da ministra de Gestão e Inovação, Ester Dweck;, do superintendente do Sistema Verdes Mares, Rui do Ceará; do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante; do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; do prefeito de Fortaleza, José Sarto; de 173 dos 184 prefeitos municipais do estado e de outras duas mil pessoas, o Seminário de Gestores Públicos – Prefeito Ceará 2023, que prosseguirá por todo o dia de amanhã, conheceu as linhas de crédito que dois dos mais importantes bancos de fomento do país, a Caixa e o BNB, dispõem para financiar empreendimentos públicos e privados na geografia cearense.

Ouvido com atenção pelo superlotado auditório do seminário, o vice-presidente de Governo da Caixa, Marcelo Ângelo de Paula Amorim, funcionário de carreira da instituição, começou dizendo que, hoje, por orientação do presidente Lula, a Caixa é um banco que, em primeiro lugar, se preocupa com as pessoas mais simples, abrindo-lhes as portas para incrementar seus negócios.

Em seguida, ele estacou que a Caixa está também voltada para dinamizar projetos que tornam inteligentes e sustentáveis as cidades brasileiras, para o que está a aproximar-se dos gestores municipais, criando em suas agências o que chamou de “a sala dos prefeitos”.

Marcelo Ângelo também disse, sob aplausos, que “a Caixa está pronta para financiar Parcerias Público Privadas (PPPs) para projetos de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e também para a iluminação pública das cidades”.

E concluiu, afirmando que “a Caixa quer ser o principal parceiro dos governos estaduais e municipais”.

Por sua vez, Thiago Alves Nogueira, diretor de Ativos de Terceiros do Banco do Nordeste, principal agência de fomento da região nordestina, expôs, também, as linhas de crédito que a instituição tem para financiar os mais diferentes setores da economia regional.

Ele disse que o BNB é o mais tradicional e fiel parceiro do empreendedor nordestino, razão pela qual põe à disposição do Poder Público do Nordeste do seu empresariado da indústria, da agropecuária, dos serviços e do turismo uma extensa lista de produtos, incluindo o FNE Sol, destinado ao financiamento – a juros especiais – de projetos de geração de energia solar fotovoltaica.

UMA AUTÊNTICA FESTA DOS MUNICÍPIOS

Quem foi à abertura do Seminário de Gestores Públicos— evento promovido pelo Diário do Nordeste, um veículo do Sistema Verdes Mares, e realizado pela Prática Eventos com o apoio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Instituto Rui Barbosa, Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece) e Instituto Future – e agora acompanha sua programação técnica surpreendeu-se com o que viu o ouviu.

O evento tem dezenas de estandes de empresas públicas e privadas cuja atuação tem tudo a ver com parcerias com o Poder Público. A Ambiental Ceará, por exemplo, tem um estande que está expondo toda a mais nova tecnologia que a empresa utiliza nas suas obras de implantação e/ou ampliação dos sistemas de saneamento básico de várias cidades cearenses.

Uma dessas novidades são óculos especiais de realidade virtual que indicam para os seus técnicos em ação no campo onde, por exemplo, há vazamentos ou bloqueios na tubulação, impedindo o fluxo normal do sistema.

Há, ainda, um robô que, em casos de difícil acesso a algum trecho da tubulação obstruído é acionado para superar a dificuldade.

Nesse ambiente agitado, circulam os prefeitos e seus secretários, executivos de empresas públicas e privadas, professores e alunos das universidades cearenses e empresários cujas empresas prestam serviços aos governos municipais.

Simultaneamente, realizam-se palestras técnicas ministradas por especialistas em gestão pública e em áreas específicas de interesse dos gestores, como saúde, educação, orçamento, licitações, infraestrutura, inovação, sustentabilidade, defesa do meio ambiente e transparência.

Amanhã, durante todo o dia, a programa do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2023 prosseguirá até o início da noite, quando será encerrado.

A TV Verdes Mares, a TV Diário, a Rádio Verdes Mares (Verdinha), a TV Verdes Mares Cariri e o portal do Diário do Nordeste estão cobrindo o evento.