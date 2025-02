Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, integrará Conselho da M. Dias Branco

O conselho da cearense M. Dias Branco ganha um nome de peso. O empresário Pedro Parente será referendado como conselheiro da companhia em assembleia de acionistas marcada para 28 de março.

Um dos mais renomados executivos do país, Parente foi presidente da Petrobras e CEO Global da BRF.

Engenheiro eletrônico formado pela Universidade de Brasília (UnB), iniciou sua carreira no serviço público e ocupou cargos estratégicos no governo federal, especialmente durante a década de 1990.

Foi ministro-chefe da Casa Civil e ministro do Planejamento no governo de Fernando Henrique Cardoso, tendo sido peça-chave na gestão da crise energética de 2001, quando coordenou o programa de racionamento de energia no país. Sua atuação no setor público lhe garantiu reconhecimento como gestor habilidoso e técnico.

No setor privado, Parente consolidou sua reputação como executivo ao assumir posições de liderança em grandes empresas.

Foi presidente da Bunge Brasil e, posteriormente, comandou a Petrobras entre 2016 e 2018, onde implementou uma política de recuperação financeira da estatal, baseada na paridade internacional dos combustíveis.