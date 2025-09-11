Número de cruzeiros em Fortaleza cai pela metade nesta temporada; veja programação de navios

A temporada de cruzeiros 2025/2026 do Porto de Fortaleza será reduzida pela metade. Até o momento, está prevista a atracação de cinco embarcações de outubro de 2025 a fevereiro de 2026.

Na temporada 2024/2025, o terminal recebeu dez cruzeiros. Já entre o fim de 2023 e o início de 2024, passaram nove cruzeiros na costa de Fortaleza.

Segundo a ABA Infra, que administra o Terminal Marítimo de Passageiros, a diminuição acompanha uma tendência nacional.

“A CLIA (Cruise Lines International Association) apontou uma queda de aproximadamente 20% na movimentação econômica do setor de cruzeiros em todo o Brasil, o que naturalmente refletiu também em Fortaleza”, informou a administradora ao Diário do Nordeste.

A empresa afirma que há uma expectativa positiva para os próximos anos e que está atuando para um crescimento do número de cruzeiros na temporada 2026/2027.

Nesta temporada, o primeiro cruzeiro deve chegar a Fortaleza em 27 de outubro, vindo de Belém. A última embarcação, também vinda da capital paraense, deve atracar em 15 de fevereiro de 2026.

Quatro das embarcações tem capacidade para transportar mais de mil passageiros. Três dos cruzeiros tem como origem Bridgetown, capital de Barbados.

Considerando os cinco cruzeiros, a capacidade de passageiros chega a 5.840 turistas.

Confira a programação da temporada de cruzeiros 2025/2026 do Porto de Fortaleza:

SH Vega – vindo de Belém (PA), com origem em Bridgetown (Barbados): atraca em 27 de outubro;

Seven Seas Splendor – vindo da Guiana Francesa (Devil’s Island), com origem em Bridgetown (Barbados): atraca em 10 de dezembro;

Oceania Vista – vindo de Belém (PA), com origem em Miami (EUA): atraca em 17 de janeiro;

AIDAmar – vindo de Mindelo (Cabo Verde), com origem em Hamburgo (Alemanha): atraca em 31 de janeiro;

Artania – vindo de Belém (PA), com origem em Bridgetown (Barbados): atraca em 15 de fevereiro.

REDUÇÃO ACENDEU ALERTA EM ESTADOS DO NORDESTE

A redução da temporada de cruzeiros é uma preocupação para além do Ceará, abrangendo mais estados do Nordeste. No início de setembro, secretários de turismo da região se reuniram com a Clia em Brasília para discutir a questão.

Veja também Negócios Obras do Píer Ideal devem começar em setembro; equipamento aguarda aval da Prefeitura de Fortaleza Negócios Idosas cearenses são usadas como 'laranjas' por associação investigada por fraudes do INSS Negócios Grupo suíço inaugura terminal de cargas frias no Pecém e negocia operação com 25 empresas

“Temos uma dificuldade muito grande no Brasil de manter um grande número de cruzeiros devido a questões burocráticas e concorrências, de outros países. Queremos cruzeiros permanentes na costa brasileira e cruzeiros também permanentes na costa do Nordeste”, defendeu Eduardo Bismarck, titular da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE).

Foi criado um grupo de trabalho no governo federal para discutir o cenário entre os ministérios.

Entre as questões que devem ser pautadas, estão a exigência de visto para tripulantes, as exigências da Receita Federal e a unificação das regras entre os portos brasileiros.

“A expectativa é que até dois meses a gente tem um plano aqui protagonizado pelo Ministério dos Portos para a questão da navegação de cruzeiros. Foi isso que foi colocado pelo ministro e é isso que a gente espera, com um olhar diferenciado para o Nordeste, que tem o turismo como uma das suas principais indústrias”, projeta Bismarck.

Com colaboração da repórter Beatriz Matos, de Brasília