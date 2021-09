Novo decreto amplia horário do comércio e das academias no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta sexta-feira (3), a flexibilização do funcionamento do comércio de rua em todo o Estado, que poderá abrir das 8h às 22h. Também foi ampliado o horário das academias, autorizadas a funcionar das 5h30 às 22h30.

As novas medidas valem a partir de segunda-feira (6) — portanto, as definições do atual decreto permanecem neste fim de semana (4 e 5 de setembro).

No último documento, o Ceará já havia liberado eventos culturais em equipamentos públicos e estendido o horário de funcionamento do setor de alimentação fora do lar até meia-noite. Além disso, o toque de recolher também tinha sido alterado, passando a ser de 1h às 5h.

Para este novo decreto, a expectativa do setor de alimentação fora do lar era o aumento do número de clientes atendidos por mesa. O pleito, porém, não foi atendido.

Os detalhes das novas flexibilizações constarão no texto, a ser publicado até este sábado (4), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Veja o que muda a partir de segunda-feira (6):

Horário do comércio de rua: das 8h às 22h

Horário das academias: das 5h30 às 22h30

Variante Delta preocupa

Foto: Reprodução

Durante o anúncio, o secretário da Saúde do Estado, Marcos Gadelha, analisou que houve queda de casos e óbitos, mas ponderou que a variante Delta da Covid-19 é um fator preocupante.

Até o momento, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) confirmou 96 casos de Covid-19 pela mutação indiana, em 24 municípios cearenses. Houve um óbito, de um homem de 45 anos.

Camilo frisou que a vítima não havia se imunizado contra a doença.

"Fazemos um apelo para que todos os cearenses se vacinem, ouçam a Ciência e os especialistas. A única forma que temos de superar esse momento desafiador é a vacinação", disse o governador.

Reveja o pronunciamento:

Veja regras vigentes até domingo (5)

Restaurantes funcionam até 0h;

Barracas de praia funcionam a partir de 8h até 0h;

Eventos culturais em equipamento público estão liberados para 100 pessoas em ambientes fechados e 200 pessoas em ambientes abertos, cumprindo protocolos sanitários;

Teatros, museus, bibliotecas e cinemas podem ter até 50% da capacidade de público;

O funcionamento de parques aquáticos associados a empreendimentos hoteleiros, limitado a 60% da capacidade de atendimento;

Toque de recolher de 1h às 5h;

Instituições religiosas podem ter até 70% da capacidade total de público.

Histórico das flexibilizações

No Ceará, o último lockdown ocorreu entre 13 de março e 12 de abril deste ano. Desde então, as liberações de atividades econômicas começaram a ocorrer e já chegaram à fase de maior relaxamento.

Desde junho, o funcionamento do comércio de rua e shoppings tem sido ampliado. No fim de julho, Camilo manteve as medidas já anunciadas e incluiu a liberação de eventos sociais para 100 e 200 pessoas em ambientes fechados e abertos, respectivamente.

O texto citou, também, a reabertura de teatros e mais uma ampliação do horário do setor de alimentação fora do lar. Um mês depois, foi autorizada a realização de eventos culturais em equipamentos públicos.