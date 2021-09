Ceará recebe 93,6 mil doses da Pfizer nesta sexta-feira (3)

Um novo carregamento com 93.600 mil doses do imunizante da Pfizer chega ao Ceará nesta sexta-feira (3). O desembarque do lote deve acontecer às 15h15 no Aeroporto de Fortaleza. A remessa servirá para aplicação de segunda dose (D2), conforme anunciou o governador Camilo Santana.

Legenda: Doses chegam na tarde desta sexta-feira (3) Foto: Reprodução/Instagram

Esta será a quinta remessa entregue pelo Ministério da Saúde em um intervalo de cinco dias. O primeiro envio da semana ocorreu na noite da última segunda-feira (30). Foram 75 mil doses da AstraZeneca e 42.100 da Pfizer, totalizando 117.120 doses. As vacinas estão sendo usadas para D2.

Os outros três lotes desembarcaram em voos separados na quarta-feira (1º), contendo 357.202 de CoronaVac, 27 mil de AstraZeneca e 56.160 da Pfizer. Ao todo, foram 440.362 doses.

Vacinação

Ainda nesta sexta-feira (3), a Capital segue com a repescagem para aplicação de D1 de vacinas anticovid em pessoas nascidas até 1995. Somente quem estiver agendado receberá o imunizante. Não está prevista a vacinação de adolescentes neste dia.

Já a D2 poderá ser aplicada, também, naqueles que perderam a convocação ou chegaram à data limite do reforço, conforme descrito no cartão de vacinação, além dos que constam no agendamento.

Apenas no caso da D2, as pessoas precisam estar atentas para comparecer onde é aplicado o mesmo imunizante da primeira dose. No Centro de Eventos, são ministradas todas as marcas de imunobiológicos.

Já os postos de saúde, shoppings RioMar Papicu, RioMar Kennedy e Iguatemi e o Sesi Parangaba possuem a vacina da AstraZeneca. Enquanto nos Cucas, há a CoronaVac.