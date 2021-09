Três lotes com 440.362 doses contra Covid chegam ao Ceará nesta quarta-feira (1º)

O Ceará deve receber nesta quarta-feira (1º) mais 440.362 doses de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes desembarcarão no Aeroporto de Fortaleza em três remessas distintas, sendo 357.202 de CoronaVac, 27 mil de AstraZeneca e 56.160 da Pfizer.

Segundo anúncio do governador Camilo Santana, o lote de CoronaVac já deve ser entregue no fim da manhã, e será usado para aplicação de D1 e D2. Já o de AstraZeneca, que servirá apenas para D2, tem previsão de chegada à tarde. O carregamento da Pfizer, por sua vez, estará na Capital no fim da noite para D2.

"Seguimos avançando com a imunização dos cearenses. Até o momento, foram aplicadas 7.714.975 doses em todo o Estado", reforçou o governador em publicação nas redes sociais.

Variante Delta

O novo envio de doses anticovid ocorre um dia depois da confirmação da primeira morte pela variante Delta no Ceará. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) informou que o homem de 45 anos tinha quadro de obesidade e não havia recebido o imunizante.

O titular da Pasta, Marcos Gadelha, alertou que a população deve ter consciência de que encarar a vacinação "como a principal arma para lutarmos contra essa pandemia".

Dos 96 casos da variante Delta no Ceará, somente 28 estão vacinados contra a Covid-19 com pelo menos uma dose, o que representa um indicativo de 29%. Destes, 16 completaram o esquema vacinal com duas doses ou dose única.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente.

DOCUMENTOS PARA VACINAÇÃO

É necessário apresentar RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência. Adolescentes que não têm RG podem levar a certidão de nascimento e um documento com foto, que pode ser o Bilhete Único ou a carteira estudantil.

No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação.