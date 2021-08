Ceará tem primeira morte pela variante Delta do coronavírus; homem não estava vacinado

Um homem de 45 anos com quadro de obesidade é a primeira vítima da variante Delta do coronavírus no Ceará. O paciente que mora em Fortaleza morreu nesse último domingo (29) e teve o óbito confirmado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) nesta terça-feira (31).

De acordo com a Sesa, ele não estava vacinado. A vítima estava internada em um hospital particular da Capital desde 6 de agosto. O Ceará já 96 casos confirmados de Covid-19 por infecção da cepa de origem indiana.

O óbito serve de alerta para a população sobre a importância da vacinação "como a principal arma para lutarmos contra essa pandemia", conforme pontuou o secretário da Saúde do Ceará Marcos Gadelha.