Fortaleza ultrapassa marca de 800 mil pessoas imunizadas com duas doses da vacina contra a Covid-19

Fortaleza ultrapassou a marca de 800 mil pessoas imunizadas com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Até a última terça-feira (31), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contabilizou 804.633 pessoas vacinadas com as duas doses, além de outras 27.136 com a dose única (DU).

Ao todo, 1.838.471 receberam primeiras doses (D1) dos imunizantes na Capital. A informação foi divulgada pela secretária da Saúde, Ana Estela, durante live diária da Pasta nas redes sociais.

Para esta quarta-feira (1º), a SMS registrou mais de 33 mil agendamentos, com aplicação de primeiras e segundas doses (D2). Desse total, 26 mil são adolescentes. Até a última terça-feira (31), foram vacinados 84.961 adolescentes em Fortaleza, incluindo gestantes, puérperas e acamados.

Em todo o Ceará, foram aplicadas 7.772.318 doses, sendo 5.313.779 D1, 2.302.596 D2 e 155.943 DU. Os dados constam no Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), atualizado às 17h da terça (31).

Adolescentes não cadastrados

Durante a transmissão ao vivo, a secretária Ana Estela lembrou que muitos adolescentes ainda não estão cadastrados na plataforma Saúde Digital. Isso inviabiliza que os adolescentes entrem nas listas de imunização.

"Quem não se cadastrou faça o seu cadastro no Saúde Digital pra que a gente possa também contemplar com o agendamento toda essa população e avançarmos, cada vez mais, na proteção contra a Covid-19", orientou.

Além do público entre 12 e 17 anos, a SMS vacinou com D1, nesta quarta, pessoas acima de 40 anos, residentes em Fortaleza e cadastradas no Saúde Digital. Para estas pessoas, não há necessidade de aguardar agendamento. Basta comparecer a um dos pontos de vacinação onde há primeira dose disponível.

Até 19h15 desta quarta, 545.183 adolescentes - de 12 a 17 anos - se cadastraram no Saúde Digital. No entanto, mas 513.659 confirmaram o cadastro por e-mail. Isso significa que 31.524 adolescentes não concluíram ainda o processo de cadastramento, necessário ao agendamento da vacinação na Capital. Há menos de uma semana, esse número chegava a 36 mil.

Quem perdeu a segunda dose ou está na data limite pode procurar um dos locais de vacinação.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital;

Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro";

Identifique-se preenchendo corretamente seus dados;

Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão;

Confirme os dados e crie uma senha de acesso ao cadastro;

Verifique o e-mail informado e confirme o agendamento da vacina;

Por fim, aguarde o agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site da Prefeitura. Os nomes são divulgados diariamente.

Febre Amarela

Além da vacinação contra a Covid-19, a SMS deu início hoje à campanha de vacinação contra a febre amarela. As doses estão disponíveis nos 116 postos de saúde do Município para a população a partir dos 9 meses até 59 anos.

"Se a faixa etária é de nove meses a quatro anos, são duas doses da febre amarela, com um intervalo mínimo de 30 dias. Mas, se a faixa etária já é partir de quatro anos até 59, é necessário apenas uma dose", diferencia a secretária Ana Estela.