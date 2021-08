36 mil adolescentes não confirmaram cadastro de vacinação contra Covid no CE; veja como regularizar

No Ceará, 490.218 adolescentes de 12 a 17 anos se cadastraram na plataforma Saúde Digital para vacinação contra a Covid-19, mas 36.627 deles não confirmaram o registro por e-mail. Isso inviabiliza que os adolescentes entrem nas listas de imunização.

Os dados acima foram disponibilizados no IntegraSUS e atualizados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) às 9h11 desta sexta-feira (27). Até então, portanto, houve 453.591 confirmações via e-mail, número correspondente a 92,5% do total de cadastrados.

Dos mais de 36 mil adolescentes cujas imunizações não estão confirmadas no Estado, 10.651 - ou 29,07% - são de Fortaleza. Já dentre os mais de 490 mil cadastrados no Saúde Digital, 1.795 são gestantes ou puérperas e 5.168, pessoas com comorbidades.

Até a última sexta-feira (20), 386.377 mil pessoas deste perfil realizaram o cadastro. Isso significa que, em menos de uma semana, mais 103.841 adolescentes foram cadastrados na plataforma. O que refletiu um aumento de 26,87% nos registros.

Apesar do incremento, a quantidade de adolescentes aptos à imunização contra a Covid ainda é baixa. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem 1.049.462 jovens nesta faixa etária no Estado.

Logo, apenas 46,71% estão com cadastros da vacinação, e somente 43,22% realizaram concluíram o processo, com a confirmação via e-mail.

Cidades iniciam vacinação de adolescentes

A expectativa da Sesa, conforme anunciado na última segunda-feira (23), é que a vacinação dos adolescentes comece, em alguns municípios, até o fim desta semana. Fortaleza, por exemplo, iniciou ontem a imunização de pessoas nessa faixa etária. Daí a importância de realizar o cadastro e a posterior confirmação do agendamento.

A secretária-executiva da Saúde, Magda Almeida, estimou o início da vacinação desse público nesta semana, justificando que o Ceará já se encaminha para o encerramento da vacinação dos adultos agendados.

Magda Almeida Secretária-executiva da Sesa Cadastre no Saúde Digital seu filho, seu sobrinho, que a gente vai concluir esse mês a vacinação dos adultos. Os adultos que faltaram à vacinação de D1, da primeira dose, compareçam ao seu município porque os municípios estão concluindo as repescagens para realmente nesse fim de semana a gente poder começar a vacinação das crianças e adolescentes do Estado do Ceará”

De acordo com Magda Almeida, tal como ocorreu durante a imunização dos adultos, as crianças e adolescentes com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes terão prioridade.

“Isso não significa que elas terão agendamento específico, mas sim que elas têm prioridade na alocação da fila, quando chegam pra vacinação”.

No Brasil, o imunizante da Pfizer é o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a vacinação de pessoas de 12 a 17 anos.

Conforme o governador Camilo Santana, um lote de vacinas da Pfizer, com 127.530 mil doses, está previsto para desembarcar no Aeroporto de Fortaleza às 21h55 dessa quinta. O imunizante deverá ser utilizado para primeiras e segundas doses.

Legenda: A estudante Laís Souza, de 16 anos, está cadastrada no Vacine Já desde junho Foto: Arquivo pessoal

Cadastro e confirmação imediatos

As estudantes Camila Nascimento e Laís Souza, com respectivamente, 15 e 16 anos, estão entre as mais de 440 mil pessoas que confirmaram o cadastro da vacinação por e-mail.

Laís acessou o Vacine Já no primeiro dia em que o sistema liberou cadastros para a sua faixa etária, em junho. Horas depois, recebeu o e-mail, a partir do qual confirmou imediatamente o cadastro. A rapidez em concluir o processo, diz a adolescente, foi motivada pela ânsia de ser vacinada.

"[A vacinação] é um processo muito importante e a gente tem que facilitar, da forma mais rápida possível, pra que a gente consiga participar desse momento quando chegar o grupo em que estamos inseridos", diz Laís, recomendando que jovens, como ela, também realizem o cadastro.

Laís Souza Estudante Façam, confirmem, terminem os seus cadastros. A vacinação é muito importante, vacinas salvam vidas e a gente precisa se vacinar. A vacina ainda é o nosso principal meio de combate à Covid, juntos às medidas sanitárias"

Camila está na lista de agendados para a próxima segunda-feira (30). E se declara ansiosa para viver o momento. Assim como Laís, a estudante também se cadastrou no Vacine Já rapidamente e confirmou no mesmo dia o registro.

"Desde o comecinho mesmo, que a gente recebeu a notícia de que a vacina tinha chegado, que a gente poderia se vacinar, eu já tive todo o cuidado de ir atrás, de saber se eu já poderia me cadastrar porque é uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo, né? Essa vacina pra pelo menos amenizar essa doença horrível".

Entre os amigos adolescentes de ambas, a maioria também concluiu o processo. Para Camila, a pandemia exige que os jovens pensem não apenas em si mesmos, mas também em suas famílias e quem mais estiver do lado.

Camila Nascimento Estudante A gente quer voltar a nossa vida normal, então não vamos pensar só na gente e aproveitar que a gente tem a oportunidade [de tomar] essa vacina"

MPCE faz recomendações a municípios

Até essa quinta, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou que 66 municípios cearenses - inclusive Fortaleza - adotem as providências necessárias para o cadastro dos jovens e adolescentes na plataforma Saúde Digital.

As recomendações foram expedidas à administração municipal das cidades e suas respectivas Secretarias da Educação, da Saúde e da Assistência Social, além de Conselhos Tutelares municipais e escolas estaduais dessas cidades.

Dentre as recomendações, estão:

Realização de campanha para o cadastramento de jovens e adolescentes nas escolas estaduais e municipais, com realização de atividades, inclusive como dever de casa;

Realização de campanha para o cadastramento de adolescentes institucionalizados nas Unidades e Centros de Acolhimento, bem como nos Centros Socioeducativos;

Busca ativa dos alunos para cadastramento;

Treinamento de servidores e professores para ajudar os alunos no cadastro;

Disponibilizar estrutura para cadastrar alunos nas escolas.

Legenda: O cadastro Estadual de vacinação contra Covid-19 visa ajudar a organizar e otimizar o plano de imunização Foto: Reprodução

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital;

Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro";

Identifique-se preenchendo corretamente seus dados;

Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão;

Confirme os dados e crie uma senha de acesso ao cadastro;

Verifique o e-mail informado e confirme o agendamento da vacina;

Por fim, aguarde o agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site da Prefeitura. Os nomes são divulgados diariamente.