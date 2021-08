Fortaleza inicia vacinação contra Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos nesta quinta (26)

A capital cearense inicia uma nova fase da vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (26). Fortaleza realizará a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos, começando pelos que estão restritos ao leito. Cerca de 100 jovens que sinalizaram a condição serão atendidos em domicílio pelo município.

"Desde o início da gestão, a vacinação tem sido minha maior prioridade. Estamos inteiramente focados em garantir o avanço célere da imunização na Capital. E amanhã Fortaleza dará mais um importante passo na luta contra a Covid-19", declarou o prefeito em rede social.

Publicação do prefeito em rede social:

Ainda segundo publicação de Sarto, no sábado (28), Fortaleza irá vacinar adolescentes do público geral, por agendamento.



"Até agora, temos 129.416 cadastrados entre 12 e 17 anos. Fiquem atentos às listas de agendados no site da Prefeitura! Você também pode conferir pelo Vacine Já ou app Mais Saúde Fortaleza", detalhou o prefeito em redes sociais.