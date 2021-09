Motoristas fazem fila na Aldeota para abastecer com gasolina a R$ 5,57

Diante do aumento no preço dos combustíveis, a oportunidade de abastecer o veículo com um preço mais em conta juntou motoristas na tarde desta quinta-feira (9). Carros e motocicletas fizeram fila para abastecer no posto Bela Vista 2, localizado na avenida Barão de Studart, na Aldeota.

O estabelecimento oferece a gasolina comum a R$ 5,57 o litro e a aditivada a R$ 5,83. O valor está abaixo, inclusive, do preço mínimo registrado pelo último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em Fortaleza.

Foto: Thiago Gadelha

Conforme pesquisa da ANP, o preço médio da gasolina comum está em R$ 5,939. O preço mínimo encontrado no levantamento foi 5,590 e o máximo, R$ 5,999.

O preço dos combustíveis já passou por diversos reajustes ao longo do ano, chegando a atingir o patamar de R$ 7 no Acre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins. A alta é motivada, entre outros fatores, pelo aumento no preço do barril de petróleo no mercado internacional e pela cotação do dólar.

Foto: Thiago Gadelha