Morre o empresário Roberto Macêdo, ex-presidente da Fiec

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) comunicou, na manhã desta terça-feira (11), o falecimento do empresário Roberto Proença de Macêdo, ex-presidente da entidade e um dos mais importantes industriais do Ceará.

A entidade decretou luto oficial de três dias. Roberto Macêdo tinha 81 anos e era o presidente do Conselho de Administração do grupo J Macêdo.

O velório do empresário será a partir das 10 horas, na Funerária Ternura. No mesmo local, haverá uma missa a partir das 14h. O sepultamento será no Cemitério São João Batista.

"À frente do Grupo J. Macêdo, Roberto ajudou a escrever um capítulo decisivo da economia cearense, consolidando um dos maiores grupos empresariais do Nordeste e contribuindo, de forma permanente, para o fortalecimento do trabalho, da produção e da prosperidade de nosso povo. Sua história se confunde com a história recente da indústria cearense: construída com coragem, disciplina, transparência e compromisso com o desenvolvimento coletivo", diz trecho de nota de pesar assinada pelo atual presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.

"Para mim, Ricardo Cavalcante, sua partida é especialmente dolorosa. Roberto foi mais que um líder; foi um amigo irmão, um conselheiro constante, uma presença segura. Eu tive o privilégio de contribuir com a sua gestão, oportunidade que mudou a minha caminhada e marcou profundamente o meu compromisso com o Sistema Fiec. Roberto foi um verdadeiro mestre", lamentou.

Do Jeep ao trigo

Ao lado do irmão Amarílio de Proença Macêdo, Roberto Macêdo deu seguimento a empresa fundada pelo pai, José Dias de Macêdo, e que leva o nome do pioneiro da família: J. Macêdo. Com mais de 85 anos de história, o empreendimento inclui cervejaria, fábricas diversas e legado para a terceira geração.

O empresário estava a frente da presidência do Conselho de Administração da J. Macêdo CAP, uma das companhias do grupo empresarial familiar que, somente em 2024, teve lucro líquido de R$ 352,2 milhões.

Com a M Dias Branco e o Grande Moinho Cearense, a J. Macêdo é a principal importadora de trigo do Brasil, que chega majoritariamente via Porto do Mucuripe, em Fortaleza, por meio da joint venture Terminal de Grãos de Fortaleza S.A. (Tergran).

Legenda: Roberto Macêdo foi empresário e presidente da Fiec. Na foto, ele com o irmão, Amarílio Macêdo, CEO da J. Macêdo CAP. Foto: Kid Junior.

Dentre os produtos fabricados pela J. Macêdo, são nove marcas e oito unidades industriais. Desse total, são quatro moinhos (Fortaleza–CE, Salvador–BA, Varginha–MG e Londrina–PR) e três fábricas (Salvador e Simões Filho–BA e São José dos Campos–SP) que se dedicam à produção de farinhas de trigo, massas alimentícias, biscoitos e snacks.

O grupo é dono da marca Dona Benta, "marca líder em farinha de trigo no País", conforme detalhou anteriormente o CEO da J. Macêdo S/A, Irineu José Pedrollo.

Jeep Willys: primeira geração inicia bases

De origem em Camocim, no litoral oeste do Ceará, a família Macêdo começou a engrenar nos negócios ainda no século XX, quando deixou a cidade para fundar as bases do que viria a se transformar em um grupo milionário.

Atuando nos mais diferentes seguimentos, de margarina a madeira, José Dias de Macêdo e o irmão, Benedito Macêdo, encontraram o sucesso quando passaram a ser representantes da americana Jeep no Brasil com a importação do Jeep Willys, carro pioneiro na locomoção no interior do Estado.

"Para expandir mais rapidamente a implantação do Jeep, foram criadas seis sociedades com empresários do interior do Ceará", relata o livro "Grupo J. Macêdo 85 anos — O Legado da Primeira e da Segunda para a Terceira Geração". Com o sucesso da operação, os irmãos continuam olhando para outros mercados, incluindo o trigo.

Na história da empresa consta que a farinha de trigo era "escassa" no mercado local, sendo necessária a importação da Bahia e dos Estados Unidos do produto já pronto. Entre 1955 e 1958, no entanto, as mudanças catapultaram a J. Macêdo a ser a sexta maior processadora de trigo do País.

Legenda: José Dias Macêdo (terceiro da esquerda para direita) na premiação do Sereia de Ouro em 1976 Foto: Arquivo

No primeiro ano, houve a instalação de um moinho de pequeno porte. O negócio deu tão certo que foi necessário aumentar a capacidade, e Benedito, três anos depois, comprou um moinho inteiro que estava desativado na Itália, no porto de Veneza. Um navio foi comprado para transportar a estrutura.

Após comprar o moinho de Natal (RN), os irmãos venderam 60% da participação nas duas plantas industriais para a multinacional Bunge. Mesmo com ações minoritárias, José e Benedito desenvolveram a marca e compraram o moinho de Salvador, considerado estratégico.

Com a parceria com a Bunge e a aquisição do moinho em Salvador, os dois Macêdos perpassaram por empresas de diversas naturezas, como fruticultura, mineração, financeiras, frigoríficos, eletrodomésticos, tintas e automóveis.

Um dos negócios foi a implantação da Cervejaria Astra, em 1970, comprada com parte do capital adquirido com a venda de 60% da participação dos moinhos para a Bunge. A Brahma, uma das principais marcas de cerveja do País, fez uma sociedade "meio a meio" com a J. Macêdo e fabricava bebidas em Fortaleza, Manaus (AM) e São Luís (MA).

A sede da antiga fábrica foi desativada anos mais tarde e demolida no início dos anos 2010 para dar lugar ao RioMar Fortaleza.

Consolidação no trigo: segunda geração assume negócios

Ao longo dos anos 1970, dois dos filhos de José Dias de Macêdo passariam a administrar o grupo. Amarílio e Roberto Macêdo começaram a atuar junto ao pai em uma transição definida pela empresa como "longa e bem-preparada".

Nesta transição, foram adquiridas marcas fundamentais para o crescimento da companhia, como a Brandini, comprada com o moinho Nordeste, sediado em Maceió (AL). A Dona Benta foi lançada em 1979.

Após a segunda geração entrar de vez no negócio, o grupo iniciou uma ampliação de presença nacional. Isso incluiu a compra de oito moinhos de trigo, duas fábricas de biscoitos e uma de massas. O moinho de Fortaleza foi recomprado da Bunge e, ao lado do de Salvador, passou a ser um diferencial competitivo.

Legenda: Roberto Macêdo, presidente do conselho da J. Macêdo CAP, (esq.) e Amarílio Macêdo, CEO da J. Macêdo CAP (dir.) Foto: Kid Junior

Em 1991, com a necessidade de unificar todas as empresas moageiras em um único CNPJ, foi criada uma subsidiária da holding J. Macêdo Comércio, Administração e Participações (JMCAP): a J. Macêdo S/A, que passou a deter todas as unidades produtivas de trigo.

A parceria com a Bunge ainda renderia, em 2003, a compra da Petybon, Sol e Boa Sorte, que passaram para o guarda-chuva da J. Macêdo S/A. Ao longo do século XXI, foram feitas ampliações e modernizações nas indústrias. Fortaleza, Salvador, Simões Filho e São José dos Campos se destacaram no processo.

O futuro: terceira geração começa transição

O Grupo J. Macêdo se mantinha sob controle dos irmãos Amarílio e Roberto, mas conta gradualmente com a chegada de novos integrantes familiares. Filhos do tio, Benedito Macêdo, também estão na terceira geração.

O Conselho da J. Macêdo S/A e da J. Macêdo CAP conta com membros de ambas as famílias, tais como Bruno Rosa e Ravi Macêdo (conselheiros da primeira) e Manuela Ferreira e Omar Macêdo (conselheiros da segunda).

Irineu José Pedrollo, CEO da J. Macêdo S/A, não é familiar dos Macêdo, mas está há alguns anos no cargo. Na gestão dele, foram aprovadas a construção da fábrica de massas de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, e do moinho de trigo em Londrina.

Atualmente, o Grupo J. Macêdo está distribuído em todo o Brasil, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, onde tem maior penetração com os produtos.