Os prêmios da Mega-Sena devem ficar maiores por conta de uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que elevou de 35% para 45% o total destinado ao prêmio principal do sorteio.

O que aconteceu

Com a mudança, a Mega da Virada, por exemplo, terá um prêmio principal mais significativo. Anteriormente, o valor era de 62% de todos os prêmios pagos, e agora é de 90%.

A novidade já está válida desde o concurso 2895, realizado na última quinta-feira (31). Na ocasião, entretanto, ninguém acertou os seis números, o que indica que o primeiro prêmio principal com as novas regras será pago no próximo sorteio, realizado nesta terça-feira (5), caso alguém saia vencedor.

As faixas inferiores, por sua vez, vão pagar prêmios menores. O valor destinado ao vencedor da quina, por exemplo, caiu de 19% para 13%. Já na quadra, a queda foi de 19% para 15%.

Mudança na Mega da Virada

Quem já está ansioso para o prêmio da Mega da Virada este ano pode começar a pensar: este ano, 90% do total destinado para prêmios vai para quem acertar os seis números, porcentagem que antes era de 62%.

Enquanto isso, quina e a quadra receberão, cada uma, 5% da premiação. O valor percentual de arrecadações dos concursos regulares da Mega foi de 5% para 10%.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.