Apostas de Fortaleza e de Caucaia ganham mais de R$ 140 mil na Mega-Sena

Três apostas no concurso da Mega-Sena 2896, duas registradas em Fortaleza (CE) e uma em Caucaia (CE), foram ganhadoras com cinco números no sorteio, realizado na noite deste sábado (2). Um dos jogos foi feito em formato de bolão.

Cada aposta levou R$ 47.035,94 — somando o total de R$ 141.107,82.

Resultado Mega-Sena do concurso 2896

43 - 16 - 08 - 53 - 12 - 09

Uma das apostas da Capital foi feita de forma simples pelo Internet Banking Caixa. Já a segunda, em uma lotérica do bairro Pici do tipo bolão com cinco cotas.

O jogador de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, efetuou uma aposta de um estabelecimento no Centro do município.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: