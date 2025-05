Maior encontro de filantropia da América Latina, Congresso GIFE é realizado em Fortaleza

A 13ª edição do congresso promovido pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) — o maior encontro da América Latina sobre filantropia — teve início nesta quarta-feira (7) e deve reunir mais de mil especialistas do investimento social privado, além de representantes governamentais e organizações da sociedade civil.

O encontro propõe a busca por soluções para enfrentar desigualdades e emergências climáticas e ocorre pela primeira vez em Fortaleza — até então, era só em São Paulo.

O tema desta edição do congresso é "Desconcentrar poder, conhecimento e riquezas".

De acordo com a organização do evento, a escolha pela capital cearense para sediar a 13ª edição do Congresso GIFE foi pelo fato de o Ceará "abrigar uma pujante rede articulada de investidores sociais privados". Além disso, o Nordeste tem vivenciado o aumento do Investimento Social Privado (ISP) por meio de organizações estruturadas e iniciativas transformadoras, configurando-se como "região propícia à ampliação de parcerias e ações que contribuam com a redução da desigualdade no País".

Show de Chico César na Estação das Artes

O cantor e compositor Chico César será atração cultural do congresso, que é apoiado pela Fundação ArcelorMittal, Fundação Itaú, Vale, Fundação Ford e Open Society Foundations.

Intitulado "Vestido de Amor", o show do artista paraibano ocorrerá na noite desta quinta-feira (8), na Estação das Artes, e terá acessibilidade em Libras. A abertura ficará por conta do DJ cearense Nego Célio.

Legenda: O cantor Chico César fará uma apresentação na Estação das Artes como parte das atividades promovidas pelo Congresso GIFE Foto: Globo/Divulgação

No dia do evento, 500 pessoas estarão liberadas para participar. A entrada é por ordem de chegada, a partir de 18 horas e até 21h. Na ocasião, o público será incentivado a doar um quilo de alimento não perecível (exceto sal) que será destinado ao programa Ceará sem Fome, do Governo do Estado.

Participação de herdeira da Disney

Outra personalidade confirmada para o evento é a ativista e cineasta Abigail Disney, que herdou, aos 21 anos, a fortuna de US$ 10 milhões deixada pelo tio-avô Walt Disney. Estima-se que, de um patrimônio atual em torno de US$ 500 milhões, ela tenha doado mais de US$ 70 milhões a causas relacionadas a mulheres em situação de vulnerabilidade.

A participação da personalidade resulta de uma parceria entre GIFE, Elas + Doar para Transformar, Aliança de Fundos de Mulheres e Feministas da América Latina e do Caribe (LAC) e Prospera - International Network of Woman's Fond.

Debate sobre estudo

Os participantes do congresso também debaterão o estudo qualitativo inédito "Olhares do ISP: reflexões e análises à luz do Censo GIFE", de 2024, que ressaltou a concentração de pessoas brancas em espaços de tomada de decisão, como os conselhos deliberativos e o quadro de lideranças executivas das maiores instituições filantrópicas do Brasil associadas ao grupo.

Outra pesquisa de referência para o setor, o Censo GIFE 2022-2023 constatou que cerca de dois terços das cadeiras nestes conselhos são ocupadas por homens. "Não se pode mais ignorar questões que demarcam as brutais desigualdades em nossa sociedade, principalmente de gênero e raça. É urgente a busca de condições para um planeta socialmente mais equânime e ecologicamente habitável", destaca o secretário-geral do GIFE, Cassio França.

"Nesta edição, o propósito do Congresso é avançar na direção de um Investimento Social Privado ainda mais comprometido com efetivas transformações sociais e o desenvolvimento sustentável", reforça o representante.

O que é o GIFE?

O GIFE mobiliza 170 instituições associadas que investem e/ou executam iniciativas e projetos de interesse público destinados à redução das desigualdades, geração de renda e oportunidades, justiça climática, sustentabilidade, equidade racial e de gênero, educação, saúde e apoio à juventude.

Somente em 2022, os investidores direcionaram R$ 4,8 bilhões para ações filantrópicas de impacto social.

Serviço

13º Congresso GIFE [inscrições esgotadas]

Local: Avenida Engenheiro Luiz Vieira, 555, Papicu, Fortaleza

Data: de 7 a 9 de maio