Loterias do dia sorteiam até R$ 41 milhões nesta quinta-feira (30)
Caixa oferece diversas oportunidades para quem deseja se tornar milionário.
A Timemania é a loteria federal do dia que pode pagar o maior valor nesta quinta-feira (30), ao sortear R$ 41 milhões.
Para ganhar o principal prêmio da Caixa desta data, o apostador deve indicar corretamente as sete dezenas sorteadas e o time do coração.
Outra loteria que merece destaque é a Quina, acumulada em R$ 31,5 milhões.
Outras chances de se tornar milionário
Já a Mega-sena pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 7 milhões.
Nesta quinta, há ainda os sorteios da Lotofácil e da Dia de Sorte, que também sorteiam milhões: R$ 1,8 milhão e R$ 600 mil, respectivamente.
Loterias da caixa com sorteio hoje (30/10)
|Loteria
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Mega-Sena
|R$ 7 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Timemania
|R$ 41 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração.
|Quina
|R$ 31,5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 600 mil
|Acertar as sete dezenas sorteadas e o "Mês de Sorte".
Veja também
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.