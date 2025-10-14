Loterias do dia sorteiam até R$ 34 milhões nesta terça (14)

A Timemania e a Mega-Sena são as loterias do dia da Caixa que sorteiam os maiores prêmio desta terça-feira (14): R$ 34 milhões e R$ 33 milhões, respectivamente.

Os jogos estão acumulados há algumas rodadas e podem sair para quem acertar as sete dezenas sorteadas, no caso da Timemania, ou os seis números da Mega.

Outras chances para se tornar rico

A Quina e a Dia de Sorte também estão com prêmios milionários, com cada uma podendo pagar R$ 2,3 milhões e R$ 2,1 milhões, respectivamente.

Já a Lotofácil é a loteria do dia com o menor valor sorteado: R$ 1,8 milhão.

Loterias da caixa com sorteio hoje (14/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Timemania R$ 34 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas Mega-Sena R$ 33 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas Quina R$ 2,3 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas Dia de Sorte R$ 2,1 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.