Loterias do dia sorteiam até R$ 34 milhões nesta terça (14)
Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje
A Timemania e a Mega-Sena são as loterias do dia da Caixa que sorteiam os maiores prêmio desta terça-feira (14): R$ 34 milhões e R$ 33 milhões, respectivamente.
Os jogos estão acumulados há algumas rodadas e podem sair para quem acertar as sete dezenas sorteadas, no caso da Timemania, ou os seis números da Mega.
Outras chances para se tornar rico
A Quina e a Dia de Sorte também estão com prêmios milionários, com cada uma podendo pagar R$ 2,3 milhões e R$ 2,1 milhões, respectivamente.
Já a Lotofácil é a loteria do dia com o menor valor sorteado: R$ 1,8 milhão.
Loterias da caixa com sorteio hoje (14/10)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Timemania
|R$ 34 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas
|Mega-Sena
|R$ 33 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas
|Quina
|R$ 2,3 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas
|Dia de Sorte
|R$ 2,1 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.