Loterias do dia sorteiam até R$ 34 milhões nesta terça (14)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:53)
Negócios
Imagem mostra notas de reais, moedas e bilhetes de loteria Caixa da Timemania ilustrando loterias da Caixa com sorteio neste dia.
Legenda: Timemania pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios.
Foto: Sidney de Almeida/Shutterstock.

Timemania e a Mega-Sena são as loterias do dia da Caixa que sorteiam os maiores prêmio desta terça-feira (14): R$ 34 milhões e R$ 33 milhões, respectivamente.

Os jogos estão acumulados há algumas rodadas e podem sair para quem acertar as sete dezenas sorteadas, no caso da Timemania, ou os seis números da Mega.

Outras chances para se tornar rico

Quina e a Dia de Sorte também estão com prêmios milionários, com cada uma podendo pagar R$ 2,3 milhões e R$ 2,1 milhões, respectivamente.

Já a Lotofácil é a loteria do dia com o menor valor sorteado: R$ 1,8 milhão.

Loterias da caixa com sorteio hoje (14/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Timemania R$ 34 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas
Mega-Sena R$ 33 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas
Quina R$ 2,3 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas
Dia de Sorte R$ 2,1 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas
Lotofácil R$ 1,8 milhão  Acertar as 15 dezenas sorteadas 

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

