Uma aposta de Belém, no Pará, acerta as 15 dezenas da Lotofácil 3511 e leva mais de R$ 1,6 milhão

Uma aposta de Belém (PA), acertou as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3511, sorteada na noite desta segunda-feira (13), e levou o prêmio de R$ 1.667.353,17.

Para o próximo concurso, o prêmio está estimado de R$ 1,8 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta terça-feira (14), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

02-03-05-06-07-08-09-12-13-14-15-19-20-23-24

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.667.353,17

14 acertos

212 apostas ganhadoras, R$ 2.355,83

13 acertos

7.894 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

99.147 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

556.161 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.