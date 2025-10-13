Diário do Nordeste
Uma aposta de Belém, no Pará, acerta as 15 dezenas da Lotofácil 3511 e leva mais de R$ 1,6 milhão

Veja detalhes do resultado de hoje

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Apostador faz anotações nos cartões lotéricos.
Legenda: Para o próximo concurso, o prêmio está estimado de R$ 1,8 milhão.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.

Uma aposta de Belém (PA), acertou as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3511, sorteada na noite desta segunda-feira (13), e levou o prêmio de R$ 1.667.353,17.

Para o próximo concurso, o prêmio está estimado de R$ 1,8 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta terça-feira (14), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

02-03-05-06-07-08-09-12-13-14-15-19-20-23-24

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.667.353,17

14 acertos
212 apostas ganhadoras, R$ 2.355,83

13 acertos
7.894 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
99.147 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
556.161 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

