Uma aposta de Belém, no Pará, acerta as 15 dezenas da Lotofácil 3511 e leva mais de R$ 1,6 milhão
Veja detalhes do resultado de hoje
Uma aposta de Belém (PA), acertou as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3511, sorteada na noite desta segunda-feira (13), e levou o prêmio de R$ 1.667.353,17.
Para o próximo concurso, o prêmio está estimado de R$ 1,8 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta terça-feira (14), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE
02-03-05-06-07-08-09-12-13-14-15-19-20-23-24
RESUMO DO SORTEIO
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.667.353,17
14 acertos
212 apostas ganhadoras, R$ 2.355,83
13 acertos
7.894 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
99.147 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
556.161 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Entenda como jogar na Lotofácil
As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.
Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 48,00
|204.298
|17
|R$ 408,00
|24.035
|18
|R$ 2.448,00
|4.006
|19
|R$ 11.628,00
|843
|20
|R$ 46.512,00
|211
Qual o valor da aposta na Lotofácil
A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.
Com quantos números ganha na Lotofácil
Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.
Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?
A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.