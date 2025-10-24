Loterias do dia sorteiam até R$ 16 milhões nesta sexta (24)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina é a loteria federal do dia que pode pagar o maior prêmio desta sexta-feira (24), ao sortear R$ 16 milhões.

Ganha a bolada acumulada o sortudo que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.

Ela não é a única que pode pagar um valor expressivo. A Lotomania e a Super Sete sorteiam R$ 4,7 milhões e R$ 3,1 milhões, respectivamente.

Outras chances de ficar rico

Os jogadores podem ainda apostar na Lotofácil e concorrer ao prêmio de R$ 1,8 milhão nesta noite.

Já a Dupla Sena é a loteria federal que pode pagar o menor montante desta sexta-feira: R$ 1,3 milhão.

Loterias da caixa com sorteio hoje (24/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Quina R$ 16 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotomania R$ 4,7 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 3,1 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 1,3 milhão Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

