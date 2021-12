Itapemirim suspende operações e deixa passageiros sem voos: 'A gente teve que ficar na mão'

A ITA Transportes Aéreos, do Grupo Itapemirim, anunciou na noite desta sexta-feira (17) que suspendeu "temporariamente" todas as operações da empresa cearense. De acordo com alguns passageiros, eles só descobriram a paralisação do serviço no aeroporto, pouco antes do embarque. As informações são do G1.

Segundo a companhia aérea, a situação está ligada a uma "reestruturação interna".

A ITA tinha 513 voos programados entre esta sexta-feira e 31 de dezembro, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os voos partiriam dos aeroportos de Brasília (DF), Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Salvador (BA), Recife (PE), entre outros.

"Informamos, por iniciativa própria, que suspendemos temporariamente todas as operações da companhia aérea, a ITA, no início da noite desta sexta-feira (17) para uma reestruturação interna", comunicou a companhia aérea.

'Necessidade de ajustes operacionais'

Também de acordo com a nota, a empresa cearense diz que a decisão foi tomada por "necessidade de ajustes operacionais", acrescentando que a Anac foi informada da decisão.

Enquanto isso, alguns passageiros com bilhetes da ITA afirmam que foram pegos de surpresa quando estavam prestes a embarcar em voos da companhia aérea.

"O meu voo era oito horas da noite, para São Paulo. Chegaram a despachar malas de pessoas desse voo. E, simplesmente, não tem ninguém da empresa dentro do aeroporto, e a empresa comunicou ao Galeão que encerrou as atividades", relatou a advogada Érica Olivieri.

'A gente teve que ficar na mão'

Outro passageiro, que tinha um compromisso em São Paulo, conta que pagou mais caro por uma passagem da empresa cearense, pois comprou em cima da hora.

"Simplesmente ninguém informa nada. O que se informa no aeroporto é que a empresa encerrou as atividades e a gente teve que ficar na mão. Vou ter que gastar mais dinheiro para poder ir de ônibus porque as passagens (aéreas) estão absurdas".

Por nota, a ITA disse que "lamenta os transtornos causados" e afirmou que prestará assistência aos passageiros prejudicados.

Empresa disponibiliza e-mail

Em um comunicado à imprensa, a companhia aérea informa que os passageiros com viagens programadas para os próximos dias entrem em contato pelo e-mail falecomaita@voeita.com.br.

A ITA Transportes Aéreos, do Grupo Itapemirim, foi fundada em 2020 e começou a operar em 29 de junho deste ano. Inicialmente, a empresa cearense anunciou que voaria para oito cidades do Brasil.

O objetivo, segundo a companhia aérea, era estar presente em 35 destinos no País até junho de 2022, com 50 aviões na frota.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE