Passaporte da vacina será obrigatório em academias e hotéis do Ceará a partir de janeiro

A partir do dia 3 de janeiro, academias, hotéis, pousadas e estabelecimentos do gênero passarão a cobrar o passaporte da vacina contra a Covid-19. Será obrigatório ter completado o esquema vacinal com duas doses ou dose de reforço para entrar nos locais.

A novidade foi compartilhada com o Sistema Verdes Mares pelo Secretário executivo do Planejamento e Orçamento da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), Flávio Ataliba.

Segundo o gestor, a decisão foi tomada em diálogo com os setores nesta semana. "É uma constância o diálogo permanente com esses setores", definiu Ataliba.

O passaporte vacinal é obrigatório em bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres desde 15 de novembro no Ceará, por decreto de Camilo Santana. No dia 22 do mesmo mês, começou a fiscalização efetiva da medida.

Equipamentos públicos

A partir do próximo dia 20 de dezembro, passará a ser obrigatória a apresentação do passaporte de vacinação contra a Covid-19 em equipamentos públicos do Ceará.

Conforme o chefe do Executivo, o passaporte será exigido somente a partir do dia 20, tendo em vista que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) ainda irá definir os protocolos e critérios a serem adotados nos diferentes estabelecimentos do Estado, por setor.