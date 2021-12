Ações do Hapvida sobem 1,94% após Cade aprovar fusão com NotreDame Intermédica

As ações do Hapvida e da NotreDame Intermédica tiveram alta nesta quinta-feira (16) após a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar a fusão entre as duas empresas.

Os papéis do Hapvida tiveram variação positiva de 1,94% no dia, chegando ao pico de R$ 12,57 no início da manhã e fechando o dia em R$ 11,58. A Intermédica subiu 3,58%, chegando a R$ 70,42 no início da manhã e fechando o dia em R$ 66,28.

A fusão entre as duas empresas cria a maior operadora de planos de saúde do país, com cerca de 14 milhões de usuários de planos de saúde e dental. A companhia combinada tem valor de R$ 85,8 bilhões, na atual cotação.

Em comunicado aos investidores, a Hapvida informou que, após a fusão, a próxima etapa contempla a publicação do despacho e um período de 15 dias para eventuais manifestações do Tribunal do Cade.

"A íntegra do respectivo despacho e os demais documentos de natureza pública acerca da análise realizada pelo Cade poderão ser acessados no endereço eletrônico da autarquia", comunica.