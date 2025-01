Geradores de energia se popularizam em casas e pequenos estabelecimentos do Ceará

Antes limitados a eventos de grande porte ou à operação de serviços essenciais, o uso de geradores agora se tornou mais presente no dia a dia de pessoas e empresas. Com a frequência de apagões e falhas no abastecimento de energia, a demanda pelos equipamentos tem crescido no Ceará.

O servidor público Paulo André Gomes, morador de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, decidiu comprar um gerador após um episódio em que sua casa ficou sem energia por 25 horas. Ele gastou cerca de R$ 14 mil na compra do equipamento e adaptação da residência.

Com seis meses de uso, o gerador já precisou ser acionado diversas vezes. Paulo André afirma que o sentimento de segurança de que a energia elétrica não será interrompida vale o investimento.

“Eu tenho uma mãe idosa, com Alzheimer, então me deparei com a situação de ter que comprar um gerador para oferecer essa segurança para a família. Para que minha mãe não ficasse desamparada”, explica.

Legenda: Morador de Eusébio investiu R$ 14 mil em gerador para evitar fim sem luz Foto: Arquivo pessoal

O servidor lembra que enfrenta problemas com o abastecimento de energia há alguns anos. Antes de investir no gerador, ele tentou outras alternativas, como luzes de emergência e ventiladores movidos à bateria.

“Há um tempo, eu imaginava que isso era uma coisa meio surreal. Como os preços baixaram mais, isso passou a ser viável, e hoje realmente eu não me arrependo”, avalia.

Geradores sustentáveis chegam ao mercado

Além dos geradores tradicionais, movidos a diesel ou a gás, se popularizam também os geradores que armazenam energia por baterias, os Bess.

Os equipamentos estocam energia para utilizá-la em períodos de pico. Entre as vantagens da utilização, está a economia na conta de luz e a possibilidade de armazenar energia de fontes renováveis.

Legenda: Supermercados e outros estabelecimentos investem em geradores para evitar perda de equipamentos Foto: Diário do Nordeste

Na prática, o sistema armazena energia quando há excesso de produção e a utiliza quando a demanda cresce, evitando que o estabelecimento fique sem energia devido à sobrecarga da rede elétrica. Os Bess barateiam as tarifas ao evitar o consumo de energia nos horários de 'ponta de carga', quando a eletricidade é mais cara.

Uma das empresas que aderiu ao sistema é a rede de supermercados Moranguinho. O grupo instalou um sistema com doze baterias para abastecer a loja conceito de Pacajus e pretende expandir o equipamento para outras onze unidades.

Veja também Negócios Para evitar prejuízos e manter serviços, empresas em praias do Ceará compram geradores: 'Já perdi muitos clientes' Negócios Turismo cearense deve movimentar mais de R$ 427,5 milhões em 2025 com Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileirão Negócios Preço alto de veículos novos faz mercado de carros 'velhinhos' crescer 10% no Ceará

Segundo Luiz Alves, gerente administrativo da rede, o objetivo era evitar os prejuízos causados pelos constantes episódios de desabastecimento de energia.

“A operação dessa unidade funciona 100% com bateias dentro do horário de pico. Isso traz uma redução de custos, porque de 17h às 20h o custo de energia é bem maior. E também evita perdas de equipamentos de tecnologia e de resfriamento”, aponta.

O gestor explica que as quedas de energia já queimaram um compressor, que custa em torno de R$ 35 mil, e de nobreaks do supermercado. “Tivemos diminuição dos prejuízos. A gente já observou também redução em alguns custos e vamos medir mais ao longo do tempo”, disse.

Demanda aumenta no Ceará

A Matrix, empresa fornecedora de geradores Bess, viu a demanda pelo serviço aumentar no Ceará. São mais de 30 unidades consumidoras com o equipamento contratado e a previsão é chegar até o fim de 2025 com 200 MW de capacidade instalada.

Gabriel Campelo, CEO da Energy Libre, que representa a Matrix, aponta que há negociação em andamento com o Governo do Ceará para abastecer hospitais e equipamentos esportivos.

“Nosso público é diverso, principalmente supermercados, hospitais e fábricas, que operam 24 horas, e empresas de regiões remotas. Esses são os maiores consumidores de energia no horário de ponta. As empresas estão interessadas em melhorar a qualidade energética”, avalia.

Vendas em alta

A segurança de energia elétrica também se tornou uma forte necessidade para muitos estabelecimentos. A DCDN, distribuidora da Cummins no Nordeste, registrou aumento de 40% nas vendas em 2024, na comparação com 2023.

A empresa tem contratos fixos com grandes redes de hotelaria, restaurantes e hospitais, mas também atende pequenos estabelecimentos, explica Luiz Antônio, diretor da DCDN.

“Temos muito pedidos em fila, que não conseguimos atender ano passado e já foram repassados para este ano. É um crescimento importante e temos expectativas de que isso continue ao longo desse ano”, explica.

Luiz Antônio ressalta que os geradores são mais procurados no período de alta estação. Ao se conectar à carga do estabelecimento, o equipamento assume a demanda elétrica sem depender da rede de transmissão da distribuidora, a Enel Ceará no Estado.

“Existe um aumento muito súbito dessa carga por um período curto de tempo, dois, três dias, e com isso o sistema fica sobrecarregado. Também existem outras intempéries, como acidentes com postes e furto de cabos. E mesmo que a pessoa tenha fonte de geração própria, continua dependendo do sistema de distribuição da Enel”, explica.