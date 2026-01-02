Sicredi se expande e entra na 'Faria Lima de Fortaleza'

Em um movimento recente de expansão regional, o Sicredi Ceará absorveu a operação de São Luís, no Maranhão. O passo tomado faz parte de uma estratégia de crescimento mais ousada da cooperativa, que passou a se chamar Sicredi Veredas.

Com 44 mil associados e uma carteira de R$ 752 milhões, a cooperativa almeja se tornar mais conhecida do público e robustecer sua base de clientes nos dois estados, sobretudo com foco em clientes com renda acima de R$ 10 mil.

Nova agência

Para isso, está investindo em infraestrutura. Ainda em janeiro, está prevista a inauguração de uma grande agência na Avenida Santos Dumont, na Aldeota, em um corredor de negócios financeiros que vem sendo chamado pelo empresariado local de 'Faria Lima de Fortaleza'. Ao todo, o Sicredi Veredas conta com 23 agências.

“A evolução da infraestrutura e da presença regional reflete o desempenho da cooperativa e a confiança dos associados. Os resultados alcançados em 2025, que se projeta para ser o melhor da história da cooperativa, serão distribuídos em 2026, reforçando o propósito de prosperidade coletiva”, comenta Eduardo Demes, diretor-executivo da Sicredi Veredas.

Segundo Demes, entre os principais produtos da empresa para pessoa física estão financiamento de veículos, crédito consignado e pessoal. Em 2024, a cooperativa havia distribuído R$ 24 milhões aos associados.

Fundado no Rio Grande do Sul há mais de 100 anos, o Sicredi hoje é um colosso financeiro, com 9 milhões de associados e quase 3 mil pontos físicos de atendimento em todo o País.