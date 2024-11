Feirão Serasa Limpa Nome começa nesta segunda (4) nos Correios

Consumidores poderão negociar em agências dos Correios dívidas com descontos a partir desta segunda-feira (4) no Feirão Serasa Limpa Nome. A parceria disponibiliza mais de 10 mil agências em todo o Brasil onde clientes farão as negociações.

O atendimento é presencial e vai até o dia 29 de novembro, com ofertas em mais de mil empresas como bancos, empresas de varejo, telecomunicações além de contas de água, energia e outros segmentos.

No atendimento, será possível negociar varias dívidas. Em alguns segmentos, o desconto pode chegar a 99% sobre a dívida original.

>>> Confira o endereço e o funcionamento de agências

Veja também Negócios 2ª edição da Expo Favela Innovation no Ceará será no Centro de Eventos; saiba quando e detalhes Negócios Companhia aérea Voepass cancela voos no Nordeste, demite trabalhadores e não paga rescisões e FGTS

Segundo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, “agências estão de portas abertas para ajudar brasileiras e brasileiros a retomarem seu poder de compra. Milhares de pessoas podem resolver suas pendências de forma acessível e simples em uma agência perto de casa ou do trabalho. A parceria com a Serasa trará alívio financeiro a milhares de cidadãs e cidadãos e impulsionará a economia brasileira”.

Entre esta segunda e a próxima quarta (6), especialistas e técnicos da Serasa e dos Correios estarão em agências selecionadas em todas as capitais para conversar com clientes sobre educação financeira. Em Fortaleza, eles estarão na agência Central, na rua Senador Alencar, número 38.

“Nunca fizemos uma operação desse tamanho em parceria com os Correios. São especialistas da Serasa espalhados por todo o Brasil contando com a capilaridade das agências dos Correios. Queremos possibilitar que muitos brasileiros possam negociar as suas dívidas e combater a inadimplência no país, que atinge mais de 72,6 milhões de brasileiros”, pontuou Aline Maciel, gerente da Serasa