Congresso brasileiro de Direito e Saúde reúne especialistas em Fortaleza nesta semana

Fortaleza sedia, entre os dias 5 a 8 de novembro, o IX Congresso Brasileiro de Direito e Saúde. O evento voltado para gestores da área da saúde pública e privada e para os profissionais das áreas jurídica e da saúde será realizado no Auditório da OAB Ceará.

De acordo com o médico e advogado, Ricardo Madeiro, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Saúde (IBDS), o evento visa promover um diálogo construtivo entre profissionais do direito, da saúde e da gestão pública e privada. "Estamos focando na efetividade da saúde como um direito fundamental", disse.

A noite de abertura contará com a palestra magna ministrada pelo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) Francisco José Gomes da Silva. O tema será "A valorização dos profissionais de saúde sob a perspectiva da medicina, justiça e sociedade".

Dentre os temas abordados estão os desafios e perspectivas nas modalidades de contratação na saúde; urgência e emergência na saúde pública; saúde mental e a reconstrução da estratégia da Saúde da Família, novas abordagens de financiamento do SUS, novas perspectivas na judicialização da saúde, desafios jurídicos no tratamento de doenças crônicas, relação de consumo com planos de saúde, vigilância sanitária e direito das pessoas com transtorno do Espectro Autista.

Mais informações:

IX Congresso Brasileiro de Direito e Saúde

Data: 5 a 8 de novembro de 2024

Local: Auditório da OAB Ceará – R. Manuel Firmino Sampaio, 323, Guararapes, Fortaleza, CE

Contato: (85) 99723.8000

Email: cbdscongresso@gmail.com

Inscrições e informações: https://congressodedireitoesaude.com.br/



