Enquete MasterChef: quem deve chegar à final? Vote agora

O episódio desta terça-feira (5) no MasterChef Brasil terá uma surpresa para os participantes do top 5: ele será o penúltimo da temporada. Exatamente por isso, os integrantes do reality culinário da Band terão que ser esforçar ao máximo para avançarem para a final do programa.

Andréia, Giorgia, José Roberto, Laura e Vitor disputam as duas vagas disponíveis para a final e o público, claro, já parece estar ansioso para saber quais os dois que seguem para a tão esperada última etapa do programa.

Por conta disso, o Diário do Nordeste preparou uma enquete especial para saber quem o leitor prefere na final da 11ª edição do MasterChef amadores. Vote abaixo:

A final do programa deve ser exibida no dia 19 de novembro, com dois dos cinco participantes da semifinal.