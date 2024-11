Saiba quais participantes chegaram ao top 5 do MasterChef Brasil 2024

A semifinal do Masterchef Brasil 2024 será exibida nesta terça-feira (5), na Band. Durante o episódio, Andréia, Giorgia, José Roberto, Laura e Vitor disputarão as duas vagas na final do programa.

Para essa decisão, o top 5 passará por duas provas complexas, que vão exigir muito conhecimento, técnica e agilidade.

No primeiro desafio, os cozinheiros terão que encarar um robalo inteiro, criando seis pratos com partes diferentes do peixe para avaliação dos jurados. Quem não se destacar, já pode ser eliminado nesta fase do desafio.

Na etapa seguinte, os que avançarem terão que preparar um pithivier, torta de massa folhada com recheio, considerado um clássico da culinária francesa. Os dois melhores estarão na final do programa.

Top 5

O Top 5 da 11ª temporada do Masterchef Brasil foi divulgado na última terça-feira (29), durante episódio que resultou na eliminação da participante Pâmela.

A cozinheira amadora saiu após preparar um nhoque com dashi de frango com açafrão e pequi que não agradou os jurados. Para o chef Henrique Fogaça, o caldo do prato não foi bem construído.