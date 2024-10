Quem saiu do Masterchef? Veja como foi eliminação do reality nesta terça (29)

Pâmela foi a participante eliminada do Masterchef Brasil na noite dessa terça-feira (29). A cozinheira amadora saiu após preparar um nhoque com dashi de frango com açafrão e pequi que não agradou os jurados. Para o chef Henrique Fogaça, o caldo do prato não foi bem construído.

Após a saída, a ex-competidora confessou que não chegou a provar o caldo. "Foi uma foi falta de conhecimento mesmo. Eu não provei o caldo no final e, mesmo se tivesse, não dava tempo de fazer outro", disse ao portal Band.

Provas de terça-feira

Nesse episódio, os participantes enfrentaram o último desafio da edição que envolvia uma caixa misteriosa. Metade delas continha ingredientes típicos da cozinha oriental, enquanto a outra tinha itens para pratos ocidentais.

Com a opção oriental, José Roberto teve o melhor desempenho e subiu ao mezanino. Os demais foram para a dinâmica de eliminação.

Na prova, eles receberam uma aula da jurada e chef Helena Rizzo de como fazer nhoque de batata-doce laranja. Para acompanhá-lo, ela fez um dashi, um caldo típico japonês que traz umami ao prato.

No desafio, os participantes tiveram que reproduzir a receita, mas com uma releitura do dashi. Ao optar por um dashi de missô, Laura recebeu seu quarto pin dourado. Giorgia fez um dashi com cupuaçu e também foi destaque positivo.

Pâmela acabou sendo a eliminada ao fazer um prato que não agradou aos avaliadores.