SVM Insights retorna com podcast e participa de ações durante o Siará Tech Summit

Nesta sexta-feira (25), no dia de encerramento do Siará Tech Summit, o podcast SVM Insights retornou em edição especial e foi gravado durante o evento. Os temas escolhidos foram pensados dentro da proposta de inovação e visão de futuro para negócios do Siará Tech. Os novos episódios serão lançados em breve.

Comandado pela Gerente de Marketing do Sistema Verdes Mares, Arenusa Goulart, a iniciativa reuniu convidados em três blocos distintos. O primeiro, sobre inteligência artificial e empreendedorismo, contou com Bruno Vilela, especialista em IA, e Alisson Gomes, Gerente de Marketing do Sebrae.

Em seguida, o tópico foi sobre sucesso do cliente, com a participação de Felipe Martins, da Agência Atratis, e Fernanda Rocha, da Revening Educação. Por último, a conversa abordou a criação de comunidades e engajamento entre as empresas e os clientes, com Flávio Carneiro, do RapaduraTech, e Vitor Igdal, do Confra Hub.

Ainda hoje, às 18 horas, Arenusa Goulart também irá ministrar uma palestra sobre o uso de dados pelos negócios e como o uso inteligente e estratégico deles traz benefícios para as empresas, permitindo um direcionamento melhor sobre o desenvolvimento de novos produtos, por exemplo.

O Sistema Verdes Mares também atuou em outras frentes durante os três dias de evento. Um espaço coworking do SVM Insights esteve disponível para os presentes produzirem trabalhos, terem conversas e reuniões no local. Além disso, o colunista Victor Ximenes realizou entrevistas com convidados para o Diário do Nordeste.

Na quarta-feira (23), primeiro dia de Siará Tech Summit, o diretor de Comercial e Marketing do Sistema Verdes Mares, Erick Picanço, participou do painel sobre “A Força da Comunicação para a Inovação dos Negócios Cearenses”.