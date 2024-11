Pix por aproximação chega à carteira digital do Google; saiba como vai funcionar

O Google anunciou que, a partir desta segunda-feira (4), usuários da carteira digital Google Pay poderão fazer pagamentos por aproximação utilizando o Pix. A funcionalidade está disponível, por enquanto, apenas para clientes do C6 Bank e do Pic-Pay, mas, em breve, também estará habilitada para usuários do Itaú Unibanco.

"Nós estamos olhando para todas as evoluções [do Pix]", afirmou a chefe de Parcerias de Pagamentos para a América Latina do Google, Natacha Litvinov, em evento nesta segunda, em São Paulo. Também esteve presente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Modalidades como o Pix parcelado e o Pix automático devem se tornar obrigatórias a todo o mercado em breve, mas já são oferecidas por algumas instituições financeiras.

Como vai funcionar

Por enquanto, de acordo com o Google, o pagamento por Pix por aproximação está disponível somente por meio das maquininhas das três instituições financeiras. O movimento da big tech com C6, PicPay e Itaú se antecipa à oferta obrigatória do Pix por aproximação por todos os agentes de mercado, prevista apenas para fevereiro do ano que vem.

Para utilizar a funcionalidade, da mesma forma como ocorre, hoje, com cartões de crédito, os usuários terão de adicionar o Pix ao "Google Wallet".