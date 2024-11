Quincy Jones, produtor musical que atuou com Frank Sinatra e Michael Jackson, morre aos 91 anos

O músico e produtor musical Quincy Jones morreu aos 91 anos, nesse domingo (3), no estado da Califórnia, Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo agente do artista, Arnold Robinson, que não detalhou a causa do óbito, mas disse que ele faleceu em casa, na cidade de Los Angeles, cercado por familiares.

“Hoje à noite, com corações cheios, mas partidos, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones”, disse a família em um comunicado à agência internacional Associated Press. “E embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele.”

Veja também Zoeira Chris Martin, vocalista do Coldplay, leva susto ao cair de palco durante show na Austrália Zoeira James Van der Beek, de 'Dawson's Creek' é diagnosticado com câncer colorretal Zoeira 'Um mês sem meu amor', diz viúva de Cid Moreira em homenagem ao jornalista

Considerado lendário para a indústria, o profissional é o segundo que mais ganhou estatuetas do Grammy — o Oscar da música —, acumulando 28 no total. Além das vitórias, ele foi indicado 80 vezes ao prêmio desde 1961, número recorde, conforme informações do portal People.

Como produtor musical, atuou com grandes nomes, como Ray Charles, Frank Sinatra e Michael Jackson. Com este, foi um dos responsáveis por trás dos históricos álbuns "Thriller" (1982), "Off the Wall" (1979) e "Bad" (1987).

Ele deixa sete filhos e três netos. Nascido em 14 de março de 1993, em Chicago, Quincy Jones começou a carreira como trompetista em bandas de grandes nomes do jazz, incluindo Lionel Hampton e Dizzy Gillespie.