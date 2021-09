Consulta ao último lote de restituição do IR 2021 é liberada hoje; saiba como fazer

A partir desta quinta-feira (23), o contribuinte pode consultar o quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2021. A consulta é liberada a partir das 10h no site ou aplicativo da Receita Federal.

A última rodada de pagamentos está prevista para o dia 30 de setembro. O primeiro lote foi depositado no dia 31 de maio.

Também será possível conferir se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, como malha fina.

Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora, corrigindo as pendências.

As declarações que apresentam inconsistência só são liberadas depois de corrigidas pelo contribuinte.

Veja abaixo como realizar a consulta no site e no aplicativo "Meu Imposto de Renda", que está disponível para Android e iOS.

Como fazer a consulta da restituição do IR no site

No site, basta ir em "Meu Imposto de Renda";

Clique em "Consultar Restituição";

Preencha os dados solicitados;

Em seguida, você será redirecionado para uma página com as informações.

Como fazer a consulta no aplicativo

Faça o download do app "Pessoa Física" na loja de aplicativos do seu celular;

Na página inicial, vá à opção "Consulta Restituição";

Informe seu CPF e clique no ícone da lupa;

Em seguida, serão mostradas as informações.

Confira calendário/cronograma da restituição

As restituições serão pagas em cinco lotes, assim como ocorreu no Imposto de Renda 2020. A Receita Federal espera concluir o pagamento de todas as restituições até setembro.

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 30 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Depósitos

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo site, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Prioridade legal de restituição

Têm prioridade legal de restituição os contribuintes idosos, com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Prazo para resgate dos valores

Após um ano, se o resgate não foi feito, deverá ser solicitado por meio do Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, disponível no e-CAC. O prazo para pedido de pagamento de restituição na Receita Federal é de 5 anos.

Cerca de 390 mil contribuintes ainda não receberam a sua restituição de 2020 em razão de pendências em suas contas bancárias e têm saldo disponível para resgate ou reagendamento junto ao Banco do Brasil.